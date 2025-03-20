شكرا لقرائتكم خبر عن سامى قمصان يقود الأهلى أمام إنبى تحت أنظار كولر والان مع تفاصيل الخبر

يتولى سامى قمصان مدرب الأهلى القيادة الفنية لمباراة الفريق الأحمر أمام إنبى فى بطولة كأس عاصمة مصر، فى ظل غياب مارسيل كولر المدير الفنى، والذى سيعود إلى القاهرة اليوم الخميس ويكتفى بمشاهدة المباراة وتقييم كل اللاعبين.

وحرص سامى قمصان على قيادة تدريبات الأهلى منذ الاثنين الماضى عقب انتهاء فترة الراحة التى حصل عليها اللاعبون منذ قرار عدم خوض مباراة القمة أمام الزمالك في القمة 130.

واختار سامى قمصان مدرب الأهلى 21 لاعبًا فى قائمة الفريق الأحمر التي دخلت معسكرا مغلقا استعدادا لمواجهة إنبي، مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات بطولة كأس عاصمة مصر.

وجاءت قائمة الأهلي لمباراة إنبي كالتالي:

حراسة المرمى: حمزة علاء، مصطفى مخلوف، محمد مجدي.

خط الدفاع: خالد عبد الفتاح، عمر كمال، ياسر إبراهيم، أكرم توفيق، يحيى عطية الله، علي معلول، محمود لبيب، معاذ عطية.

خط الوسط: عمرو السولية، محمد مجدي "أفشة"، كريم وليد، عمر الساعي، أحمد رضا، هشام مصطفى.

خط الهجوم: سمير محمد، محمد زعلوك، حسام عادل، محمد أحمد سعد.