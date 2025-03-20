شكرا لقرائتكم خبر عن خليك رياضى.. تمرين مهم يحافظ على صحتك فى شهر رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من الضرورى الحفاظ على النشاط البدنى وممارسة التمارين الرياضية للبقاء فى صحة جيدة أثناء الصيام، ويمكن أن يساعدك دمج التمارين البسيطة والسهلة فى روتينك اليومى على البقاء نشطًا، وتعزيز صحتك فى شهر رمضان الكريم.

تواصل ”الخليج 365” مع محمد عصب، مدرب وخبير التغذية بمنتخب رفع الأثقال، للتعرف على بعض التمارين الرياضية السهلة، والتى يمكنك ممارستها أثناء الصيام.

ويقول محمد عصب، تمرين القفز من التمارين الهامة للجسم بشكل عام، وينصح بممارستها يومياً في المنزل، حيث لا تحتاج إلى مكان خاص لممارستها ويمكن ممارسة رياضة القفز باستخدام الحبل المخصص لها أو بدونه، ويفضل القيام برفع الذراعين لأعلى وفتح الساقين أثناء القفز.

وتابع يعتبر هذا التمرين مثالياً لصحة القلب والأوعية الدموية ويساعد في التخلص من الدهون الزائدة، يفضل البدء في ممارسة القفز لمدة دقيقة في اليوم ثم زيادتها تدريجياً وفقاً لقدرة الجسم على الإستمرار.

وأضاف شهر رمضان هذا العام مميز نظراً لأن وقت الصيام قصير 13 ساعة، والجميع يتمكن من التدريبات قبل الصيام، لكن نبتعد عن التدريبات بأحمال قليلة.