شكرا لقرائتكم خبر عن عمر الساعى فى تشكيل الأهلى الأساسى أمام إنبى بكأس عاصمة مصر والان مع تفاصيل الخبر

استقر سامى قمصان مدرب الأهلى على منح عمر الساعى لاعب الفريق فرصة المشاركة الأساسية فى مباراة إنبى مساء اليوم الخميس على استاد السلام ضمن منافسات بطولة كأس عاصمة مصر.

وغاب الساعى عن المشاركة مع الأهلى خلال الفترة الماضية بالدورى، حيث كان يستبعده مارسيل كولر من التشكيل الأساسى.

واختار سامي قمصان مدرب الأهلي 21 لاعبًا في قائمة الفريق الأحمر التي دخلت معسكرا مغلقا استعدادا لمواجهة إنبي، مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات بطولة كأس عاصمة مصر.

وجاءت قائمة الأهلي لمباراة إنبي كالتالي:

حراسة المرمى: حمزة علاء، مصطفى مخلوف، محمد مجدي.

خط الدفاع: خالد عبد الفتاح، عمر كمال، ياسر إبراهيم، أكرم توفيق، يحيى عطية الله، علي معلول، محمود لبيب، معاذ عطية.

خط الوسط: عمرو السولية، محمد مجدي "أفشة"، كريم وليد، عمر الساعي، أحمد رضا، هشام مصطفى.

خط الهجوم: سمير محمد، محمد زعلوك، حسام عادل، محمد أحمد سعد.