شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام إثيوبيا.. صلاح ومرموش ومصطفى محمد فى الهجوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة حسام حسن على التشكيل الذى سيخوض به مباراة الفراعنة أمام إثيوبيا فى الجولة الخامسة من تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

يعتمد حسام حسن في التشكيل على التأمين الدفاعى وفى نفس الوقت الهجوم السريع من أجل هز شباك الفريق المنافس حتى يتمكن من حصد النقاط الثلاثة والتقدم خطوة للأمام نحو تحقيق حلم الصعود لكأس العالم.

ومن المتوقع أن يخوض منتخب مصر اللقاء بتشكيل مكون من محمد الشناوى ومحمد عبد المنعم ورامي ربيعة وحمدي فتحي وأحمد نبيل كوكا ومروان عطية ومحمود حسن تريزيجيه وأحمد مصطفي زيزو وعمر مرموش ومحمد صلاح ومصطفى محمد.

الجهاز الفني للمنتخب الوطني حذر اللاعبين من الهفوات الدفاعية التي قد تكلف المنتخب خطورة على مرمى الفراعنة، خاصة أن الجهاز الفنى يخطط لحصد النقاط الثلاثة والتقدم منفردا بالصدارة عن أقرب منافسيه.

وضمت قائمة منتخب مصر للمعسكر الحالي كلا من: "حراسة المرمى: محمد الشناوي، محمد عواد، مصطفي شوبير وعبد العزيز البلعوطي، والدفاع: محمد هاني، أحمد عيد، محمد عبد المنعم، رامي ربيعة، خالد صبحي، حسام عبد المجيد وأحمد نبيل كوكا، وفي الوسط: مروان عطية، محمد شحاتة، حمدي فتحي، نبيل عماد "دونجا"، محمود صابر، أحمد سيد زيزو، محمود حسن "تريزيجيه"، عمر مرموش، إبراهيم عادل، محمد صلاح ومصطفي فتحي، وفي الهجوم: مصطفى محمد وأسامة فيصل".

ويتصدر منتخب مصر حاليًا جدول ترتيب المجموعة الأولى من تصفيات كأس العالم، برصيد 10 نقاط، بعد خوض 4 مباريات، مُحققًا 3 انتصارات وتعادل وحيد.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الأولى من تصفيات كأس العالم، مع منتخبات إثيوبيا، غينيا بيساو، بوركينا فاسو، سيراليون وجيبوتي.