شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية لاعب من الدرجة الثانية لدورى الأضواء.. مصطفى زيكو هدف القطبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - "احلم.. وصدق حلمك" شعار رفعه بعض اللاعبين الذين ينحتون فى الصخر للوصول إلى الأضواء والشهرة التى كانوا يحلمون به، هذا الطريق لم يكن مفروشا بالورود بينما احتاج لجهد وصبر وكفاح لتحقيق هذا الحلم.

يقدم ”الخليج 365” على مدار شهر رمضان الكريم حكايات من الكفاح التى خاضها لاعبو القسم الثانى والثالث والرابع للوصول إلى دورى الأضواء والشهرة.

مصطفى زيكو

يعد مصطفى زيكو مهاجم نادى زد الحالي، من اللاعبين الذين كافحوا من أجل الوصول للدورى الممتاز، حيث بدأ زيكو مسيرته مع قطاع الناشئين بنادي جمهورية شبين وتدرج في الفئات السنية حتى التحق بالفريق الأول، وفي صيف 2020 انتقل لصفوف نادي حرس الحدود تتضمن الصفقة تتضمن حصول نادي شبين على 25% كنسبة إعادة للبيع.

وساهم مصطفى زيكو في صعود فريق حرس الحدود للدوري الممتاز في موسم 2022، وفي نوفمبر 2022 ضمه روي فيتوريا لقائمة معسكر منتخب مصر بعد التألق الكبير للاعب في الدورى.

ونجح فريق زد في التعاقد مع مصطفى زيكو في الانتقالات الصيفية 2023، وقدم مستويات كبيرة وأصبح أحد اللاعبين الذين يحظون بمتابعة كبيرة من القطبين، وكان الاهلى قريبا من ضمه في الانتقالات الماضية.