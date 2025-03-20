شكرا لقرائتكم خبر عن كأس عاصمة مصر يعيد نغمة التهديف لبعض اللاعبين.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت مباريات بطولة كأس عاصمة مصر عودة بعض اللاعبين إلى التألق والتهديف مرة أخرى بعد غياب عن المشاركة والتهديف فى مباريات بطولة الدورى المصرى الممتاز "دورى نايل".

ويسعى بعض اللاعبين للفت أنظار الأجهزة الفنية للاستعانة بهم فى التشكيل الأساسى بالمباريات المقبلة بالبطولات المحلية والأفريقية.

ويأتى فى مقدمة تلك اللاعبين..

النيجيرى جون إيبوكا

عاد النيجيرى جون إيبوكا مهاجم فريق المصرى البورسعيدى إلى التألق وتسجيل الأهداف مرة أخرى، عقب اكتسابه الثقة من الجهاز الفنى للفريق البورسعيدى بقيادة أنيس بوجلبان.

محمود الونش

يسعى البرتغالى بيسيرو المدير الفنى لفريق الزمالك من اكتساب المدافع محمود الونش الثقة مرة أخرى وعودة التألق فى المباريات للاعتماد عليه فى التشكيل الأساسى للفريق الأبيض الفترة المقبلة بسبب قوة اللاعب وخبراته الكبيرة التى يتمتع بها.

رشيد محمد

يحاول النيجيرى رشيد محمد اكتساب ثقة الجهاز الفنى الجديد لفريق زد بقيادة حمادة صدقى، وذلك عقب تسجيله هدفا فى مباريات كأس عاصمة مصر أمام المصرى، حيث لم يشارك هذا الموسم بشكل منتظم رغم تألق اللاعب فى السنوات الماضية.