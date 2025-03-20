شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة منتظرة بين ميدو وثنائى الزمالك لتعديل عقدهما والان مع تفاصيل الخبر

يترقب أحمد حسام ميدو عضو لجنة التخطيط بنادى الزمالك عقد جلسة مع ثنائي الفريق الشاب حسام عبد المجيد ومحمد السيد لتعديل عقدهما بما يتناسب مع قيمتهما الفنية،وفى إطار خطة النادي للحفاظ على اللاعبين الشباب أبناء القلعة البيضاء.

واستقرت لجنة التخطيط بنادي الزمالك على تعديل عقد حسام عبد المجيد وإدراجه ضمن الفئة الثانية من العقود، وهو ما يعنى تعديل عقده ماليا، بما يتناسب مع أدائه والمستوى الذى يقدمه فى المباريات مع الفريق، حيث يأتى هذا فى الوقت الذى يريد فيه اللاعب وضع شرط جزائى فى عقده الجديد مع الفريق، وهو ما تدرسه لجنة التخطيط مع مجلس الإدارة.

على الجانب الأخر تتوفر رغبة قوية لدى لجنة التخطيط بنادى الزمالك لتعديل عقد محمد السيد فى ظل تألق اللاعب خلال الفترة الأخيرة ولتحصينه من إغراءات الأندية،ولكن تبقى رغبة اللاعب فى الاحتراف الخارجي عقبة أمام اللجنة لإنهاء ملف تعديل وتمديد عقد اللاعب.

واتفق ميدو مع محمد السيد طبقاً لرغبته على عقد جلسة مع والده لوضع النقاط على الحروف فى هذا الملف وإسدال الستار عليه،حفاظاً على اللاعب من تشتت تفكيره وحتى يكون لديه تركيز كامل فى الملعب بعيداً عن ملف تعديد وتمديد عقده.