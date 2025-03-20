شكرا لقرائتكم خبر عن 45 مباراة جمعت بين الأهلى وإنبى قبل لقاء اليوم فى كأس عاصمة مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى فريق الأهلى فى التاسعة مساء اليوم الخميس مع فريق إنبى على استاد القاهرة الدولى، فى إطار الجولة الأولى من بطولة كأس عاصمة مصر.

مواجهات الأهلى وإنبى

التقى الأهلى وإنبى فى 45 مباراة قبل مباراة الليلة، فاز المارد الأحمر فى 31 لقاءً، وتعادل الفريقان فى 10 مواجهات، وفاز الفريق البترولى فى 4 مباريات، سجل لاعبو الأهلى 84 هدفاً فى الشباك البترولية، بينما نجح مهاجمو إنبى فى الوصول للشباك الحمراء 38 مرة.

انتهت آخر مباراة بين الأهلى وإنبى فى الأسبوع السابع من بطولة الدورى هذا الموسم، بالتعادل السلبى فى 30 ديسمبر 2024.

أكبر انتصار حققه الأهلى أمام إنبى موسم 2012 – 2013 بنتيجة خمسة أهداف مقابل هدف، بينما أكبر فوز حققه إنبى أمام الأهلى موسم 2007 – 2008 بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد.

مباراة إنبى هى المواجهة الأولى للأهلى فى كأس الرابطة بعدما تأجل هذا اللقاء من قبل لظروف مشاركة الأهلى بكأس الإنتركونتيننتال، مباراة الليلة هي المواجهة الثانية التي يقود فيها حمزة الجمل إنبي فنيا بعدما سبق وقاده في مباراة بيراميدز بربع نهائي كأس مصر وخسر تلك المباراة.

ويخوض الأهلي مباراة الليلة بفريق الشباب مُدعماً ببعض لاعبي الفريق الأول العائدين من الإصابة أو البدلاء الذين لم يحصلون على فرصة كافية خلال الفترة الماضية، ويقود اللقاء سامي قمصان المدرب العام للفريق، ويتطلع المارد الأحمر لتحقيق نتيجة جيدة في لقاء الليلة.