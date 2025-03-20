شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يستأنف تدريباته بدون راحة استعدادا لمواجهة البنك الأهلى بكأس عاصمة مصر والان مع تفاصيل الخبر

يستأنف مساء اليوم الخميس فريق الكرة الأول بالنادى المصرى تدريباته بدون راحة، استعداداً لمباراته بالجولة الثالثة من كأس عاصمة مصر والتي تجمعه بنظيره فريق البنك الأهلي، والمقرر إقامتها على استاد برج العرب في التاسعة والنصف مساء الاثنين المقبل الموافق الرابع والعشرين من مارس الجاري.

وكان المصرى تعادل أمس مع زد إف سي بالجولة الثانية من كأس عاصمة مصر بهدف لكل فريق، حيث قرر التونسي أنيس بوجلبان المدير الفني للمصري استمرار الفريق في أداء تدريباته دون الحصول على راحة سلبية.

وتصل جوائز بطولة كأس عاصمة مصر للموسم الحالى 2024 لـ25 مليون جنيه، فى الوقت الذى سيحصل أى نادٍ يشارك على 400 ألف جنيه نظير المشاركة فقط، على أن تكون الجوائز كالتالى: البطل 10 ملايين، الوصيف 4 ملايين، الثالث 2 مليون، الرابع 1.5 مليون، وتوج فريق سيراميكا بآخر لقبين من بطولة كأس الرابطة على حساب المصري وطلائع الجيش فيما نجح مودرن سبورت فى تحقيق لقب النسخة الأولى.

وأسفرت قرعة كأس عاصمة مصر عن 4 مجموعات جاءت كالتالي: المجموعة الأول: الزمالك، سموحة، مودرن سبورت، بتروج، الجونة، المجموعة الثانية: المصري، سيراميكا، زد ، البنك الأهلي، غزل المحلة، المجموعة الثالثة: الأهلي، طلائع الجش، إنبي، فاركو، المجموعة الرابعة: بيراميدز، الاتحاد السكندري، الإسماعيلي، حرس الحدود.