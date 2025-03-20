شكرا لقرائتكم خبر عن معلومة رياضية.. ممارسة القوس والسهم تزيد التركيز وتحدد الأهداف والان مع تفاصيل الخبر

عالم الرياضة ملىء بالمعلومات، سواء علي الصعيد التاريخي لألعاب أو فوائد الممارسة، ولأن العقل السليم دائما فى الجسم السليم".. مقولة دائماً ما تنطبق على ممارسى الرياضة، وكل لعبة رياضية لها عدة فوائد على صعيد الصحة والعقل والتفكير والجسد.

كثير من ممارسي الرياضة يمارسونها دون التعرف علي فوائد اللعبة، ونحرص على تسليط الضوء على فوائد ممارسة القوس والسهم، ومن أبرز نجوم اللعبة يوسف طلبة، وجنى على.

1- وقاية العمود الفقري من التشوهات و الألام

2- زيادة التركيز

3- الارتقاء بمستويات الثبات الانفعالى

4- تعلم الصبر وقوة الارادة

5- تحديد الأهداف

6- تطوير المهارات العقلية