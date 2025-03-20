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معلومة رياضية.. ممارسة القوس والسهم تزيد التركيز وتحدد الأهداف

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معلومة رياضية.. ممارسة القوس والسهم تزيد التركيز وتحدد الأهداف

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القاهرة - سامية سيد - كتبت ياسمين يحيى

الخميس، 20 مارس 2025 10:00 ص

عالم ملىء بالمعلومات، سواء علي الصعيد التاريخي لألعاب أو فوائد الممارسة، ولأن العقل السليم دائما فى الجسم السليم".. مقولة دائماً ما تنطبق على ممارسى الرياضة، وكل لعبة رياضية لها عدة فوائد على صعيد الصحة والعقل والتفكير والجسد.

كثير من ممارسي الرياضة يمارسونها دون التعرف علي  فوائد اللعبة، ونحرص على تسليط الضوء على فوائد ممارسة القوس والسهم، ومن أبرز نجوم اللعبة يوسف طلبة، وجنى على. 

1- وقاية العمود الفقري من التشوهات و الألام

2- زيادة التركيز

3- الارتقاء بمستويات الثبات الانفعالى

4- تعلم الصبر وقوة الارادة

5- تحديد الأهداف

6- تطوير المهارات العقلية

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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