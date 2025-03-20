شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد عودة حاتم سكر لصفوف الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر
ومن المقرر أن يعيد تامر مصطفى مدافعه حاتم سكر لتشكيل الدراويش في المباراة القادمة خاصة أنه من العناصر الأساسية في الفريق التي لا غنى عنها في ظل النقص العددى الذى يعانى منه الإسماعيلى.
وحقق الإسماعيلى فوزا صعباً على طلائع الجيش بهدف دون رد فى المباراة التى جمعتهما ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة الهبوط لدورى نايل.
وخطف خالد النبريص هدف الفوز للإسماعيلى فى الدقيقة 86 من ضربة رأس قوية سكنت شباك محمد شعبان حارس مرمى طلائع الجيش وتعرض محمد نصر لاعب الدراويش للطرد فى الدقيقة "90+4".
بهذه النتيجة يعود الإسماعيلى لطريق الانتصارات بعد غياب 8 مباريات، فى الظهور الأول لتامر مصطفى على رأس القيادة الفنية للدراويش.
ويحتل الإسماعيلى بعد الفوز على طلائع الجيش المركز السادس فى مجموعة مرحلة الهبوط بالدوري برصيد 17 نقطة، بينما يحتل طلائع الجيش المركز الثانى برصيد 21 نقطة.
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