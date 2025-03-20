شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد عودة حاتم سكر لصفوف الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعيد فريق الإسماعيلى بقيادة تامر مصطفى، خدمات لاعبه حاتم مدافع الدراويش أمام الاتحاد السكندرى، في الجولة الثانية من مرحلة الصراع على الهبوط في الدورى المصرى "دورى nile".

وغاب حاتم سكر عن الإسماعيلى أمام طلائع الجيش بعد حصوله على الإنذار الثالث أمام زد في آخر جولات الدور الأول، ليتم إيقافه أمام الطلائع، وسيكون جاهزا لمواجهة الاتحاد القادمة.

ومن المقرر أن يعيد تامر مصطفى مدافعه حاتم سكر لتشكيل الدراويش في المباراة القادمة خاصة أنه من العناصر الأساسية في الفريق التي لا غنى عنها في ظل النقص العددى الذى يعانى منه الإسماعيلى.

وحقق الإسماعيلى فوزا صعباً على طلائع الجيش بهدف دون رد فى المباراة التى جمعتهما ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة الهبوط لدورى نايل.

وخطف خالد النبريص هدف الفوز للإسماعيلى فى الدقيقة 86 من ضربة رأس قوية سكنت شباك محمد شعبان حارس مرمى طلائع الجيش وتعرض محمد نصر لاعب الدراويش للطرد فى الدقيقة "90+4".

بهذه النتيجة يعود الإسماعيلى لطريق الانتصارات بعد غياب 8 مباريات، فى الظهور الأول لتامر مصطفى على رأس القيادة الفنية للدراويش.

ويحتل الإسماعيلى بعد الفوز على طلائع الجيش المركز السادس فى مجموعة مرحلة الهبوط بالدوري برصيد 17 نقطة، بينما يحتل طلائع الجيش المركز الثانى برصيد 21 نقطة.