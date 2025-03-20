شكرا لقرائتكم خبر عن عبد العاطي يواجه أزمة كثرة الإصابات فى بداية مهمته مع الاتحاد السكندري والان مع تفاصيل الخبر

كشف مجدي عبد العاطي المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري عن معاناته من كم كبير من الإصابات في صفوف زعيم الثغر في بدالية مهمته بتدريب الفريق، بعدما تولى المهمة خلفا لطلعت يوسف الذي استقال من منصبه.

أكد عبد العاطي أنه اكتشف وجود كم كبير من الإصابات بعد توليه المهمة، مشيرا إلى أن الفريق يعاني من إصابات عضلية متكررة منذ بداية الموسم الحالي وهو أمر يثير الدهشة.

أوضح أنه يحاول جمع بيانات عن أسباب حدوث الإصابات العضلية المتكررة وإعداد تقرير بالتنسيق مع الدكتور محمد الصاوي طبيب زعيم الثغر.

ويعاني الاتحاد من غيابات كثيرة، مثل أحمد عيد وهشام عادل وأحمد أيمن وناصر ناصر ومحمود متولي ومحمود شبانة وعمرو جمعة.

ويستعد فريق الاتحاد لمواجهة حرس الحدود يوم الأحد المقبل ضمن منافسات بطولة كأس عاصمة مصر، ويرغب زعيم الثغر تحت قيادة مجدي عبد العاطي في تقديم مستويات قوية في تلك البطولة وبطولة الدوري.