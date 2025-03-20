شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يبدأ الاستعداد لمواجهة بتروجت فى كأس عاصمة مصر والان مع تفاصيل الخبر

أغلق الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك بقيادة البرتغالى جوزيه بيسيرو صفحة مباراة الجونة وأقيمت بالأمس الأربعاء ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس عاصمة مصر من أجل الاستعداد لمواجهة بتروجت فى الجولة الثالثة.

من جانبه قال بيسيرو :" بطولة كأس الرابطة من البطولات التي نحارب لتحقيقها، وأي مدير فني يعمل في الزمالك عليه أن يحارب على كل البطولات، وهذا هو هدفنا، ويجب أن نخوض مباراة جيدة بأقصى درجة إصرار والتزام"

وتابع:" سيشارك لاعبون جدد في المباراة المقبلة، ومنهم من قد يشارك لأول مرة، ولكن يجب أن نلعب بنفس الروح، ومن الطبيعي ألا يتقن اللاعبون الذين سيشاركون لأول مرة طريقة اللعب، وعليهم التركيز بشدة في المباراة كي يستطيعون تنفيذ ما تم التدريب عليه"".

وأضاف المدير الفني :" خضنا تدريبات كثيرة وكافية لتدريب اللاعبين على المطلوب منهم في المباريات، وأطالب اللاعبين بوضع تركيزهم في المباراة كي يؤدون بصورة جيدة، لأنه ليس من السهل أن يشارك لاعب جديد ، وعلى كل لاعب أن يفكر في المطلوب منه في الملعب وأن يكون هناك وحدة وربط بين اللاعبين، وهذه فرصة للاعبين الذين لم يشاركون، وعلى كل لاعب أن يستغل الفرصة".".