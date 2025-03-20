شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات عن مباراة الأهلي وإنبي في كأس عاصمة مصر والان مع تفاصيل الخبر

يخوض فريق الأهلي اختبارا قويا عندما يلتقي مع نظيره إنبي في التاسعة والنصف من مساء اليوم ،الخميس، بإستاد السلام في الجولة الإولى لمباريات المجموعة الثالثة ببطولة كأس عاصمة مصر ( كأس رابطة المحترفين سابقاً)، وهي البطولة التي يشارك فيها الأهلي للمرة الإولى بعدما إنسحب من الثلاث نسخ التي أقيمت من البطولة حتى الأن، ويخوض المارد الأهلي مباراة الليلة بعد أزمة مباراة القمة الأخيرة التي إستحوذت على إهتمام وسائل الإعلام المصرية والعربية وربما العالمية خلال الأيام الماضية بسبب عدم ذهاب الأهلي إلى استاد القاهرة مساء الثلاثاء قبل الماضي لمواجهة الزمالك بسبب إسناد اللقاء إلى طاقم تحكيم مصري وهو ما رفضه الأهلي بشكل رسمي أكثر من مرة لتُقرر رابطة الأندية المحترفة بعد ذلك إعتبار الزمالك فائزاً في المباراة بثلاثية نظيفة على أن يتم خصم 3 نقاط من الأهلي مع نهاية المسابقة وهي العقوبات التي رفضها الأهلي وقرر بسببها تقديم شكوى ضد إتحاد الكرة ورابطة الأندية إلى اللجنة الأولمبية المصرية.

5 معلوات عن مباراة الأهلي وإنبي الليلة

- يقود الأهلي فنيا في مباراة إنبي سامي قمصان في ظل غياب مارسيل كولر لحصوله على أجازة

- يغيب عن الأهلي اللاعبين الدوليين، محمد الشناوي ومصطفى شوبير ورامي ربيعة ومحمد هاني ومروان عطية وأحمد نبيل كوكا.

- مباراة إنبي هي المواجهة الأولى للأهلي في كأس الرابطة بعدما تأجل هذا اللقاء من قبل لظروف مشاركة الأهلي بكأس الانتركونتيننتال.

- مباراة الليلة هي المواجهة الثانية التي يقود فيها حمزة الجمل إنبي فنيا بعدما سبق وقاده في مباراة بيراميدز بربع نهائي كأس مصر وخسر تلك المباراة.

- مباراة الليلة قد تشهد عودة علي معلول لاعب الأهلي بعد غياب دام 300 يوما منذ الإصابة بقطع في وتر أكيلس العام الماضي.

ويخوض الأهلي مباراة الليلة بفريق الشباب مُدعماً ببعض لاعبي الفريق الأول العائدين من الإصابة أو البدلاء الذين لم يحصلون على فرصة كافية خلال الفترة الماضية، ويقود اللقاء سامي قمصان المدرب العام للفريق، ويتطلع المارد الأحمر لتحقيق نتيجة جيدة في لقاء الليلة.

في المقابل، حرص حمزة الجمل المدير الفني الجديد لفريق إنبي على دراسة الأهلي جيداً قبل لقاء الليلة وتحدث مع لاعبيه عن ضرورة إستغلال غياب الكثير من العناصر الأساسية عن الأهلي بسبب تواجدهم في مباريات الإجندة الدولية وقرار إدارة الأحمر بخوض هذه البطولة بتشكيلة يغلب عليها لاعبين من قطاع الناشئين، لكن هذا لن يُقلل من قوة الأهلي حسب تأكيدات حمزة الجمل للاعبي إنبي حيث شدد المدير الفني للفريق البترولي على أن اللقاء سيكون صعب بسبب رغبة البدلاء والناشئين بالأهلي إثبات وجودهم الليلة.

ويواصل مصطفى شكشك لاعب إنبى الغياب عن صفوف الفريق فى مباراة الأهلي الليلة للإصابة حيث أثبتت الفحوصات الطبية التي خضع لها شكشك مؤخراً إصابته بمزق في العضلة الأمامية.

وتقام بطولة كأس عاصمة مصر للمرة الرابعة في تاريخها، بعدما شهدت النسخ الثلاث السابقة تتويج فيوتشر باللقب في النسخة الأولى، بينما حصد سيراميكا البطولة في النسختين الثانية والثالثة، وتم تقسيم الأندية الـ18 على 4 مجموعات بواقع مجموعتان تضمان 5 فرق لكل واحدة، ومجموعتان تضمان 4 فرق.

وتصل جوائز البطولة لـ25 مليون جنيه، فى الوقت الذى سيحصل أى نادٍ يشارك على 400 ألف جنيه نظير المشاركة فقط، على أن تكون الجوائز كالتالى.. 10 ملايين للبطل، 4 ملايين للوصيف، 2 مليون جنيه للثالث، ومليون ونصف للرابع ، ومن المقرر أن يُسدل الستار على النسخة الحالية من كأس عاصمة مصر في العاشر من شهر يونيو 2025.

وجاءت المجموعات الأربع كالتالي: المجموعة الأولى: الزمالك، سموحة، مودرن سبورت، بتروجت، الجونة ، فيما تضم المجموعة الثانية ، كلاً من : المصري، سيراميكا، زد، البنك الأهلي، غزل المحلة وتضم المجموعة الثالثة ، كلاً من : المجموعة الثالثة: الأهلي، طلائع الجيش، إنبي، فاركو أما المجموعة الرابعة ، فتضم: بيراميدز، الاتحاد السكندري، الإسماعيلي، حرس الحدود.