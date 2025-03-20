بطولة زملكاوية.. عمرو زكى يهدى الزمالك لقب كأس مصر بعد 8 سنوات عجاف

القاهرة - سامية سيد - الزمالك هو أحد أعرق الأندية المصرية، وصاحب الجماهيرية الكبيرة فى الوطن العربى، يمتلك سجلا كبيرا من البطولات سواء المحلية أو الأفريقية، ونرصد خلال أيام شهر رمضان المباراة قصة كل بطولة حققها الفارس الأبيض خلال مشواره.

حصد فريق الزمالك لقب بطولة كأس مصر موسم 2008 بعد الفوز علي انبي بهدفين مقابل هدف في المباراة النهائية، ولعل أهمية البطولة انها جاءت بعد 8 سنوات لم يحصل الزمالك علي أي بطولة محلية او خارجية بعدما دخل النادي في صراعات داخل مجالس إدارته بداية من 2005 وحتي 2013.

تأهل الزمالك للمباراة النهائية بعد تخطيه عقبة أسمنت السويس في دور الـ 8 بنتيجة 4-1، وفي الدور قبل النهائي حقق الفوز علي حرس الحدود العنيد بهدفين مقابل هدف.

وفي المباراة النهائية للبطولة والتي أقيمت يوم 25 مايو علي استاد القاهرة، تقدم أسامة حسن للزمالك من ركلة جزاء قبل أن يتعادل إنبي عن طريق محمد يونس، قبل أن يحرز عمرو زكي هدف الفوز في الدقيقة 81 معلنا تتويج الزمالك بالبطولة الوحيدة علي مدار 8 سنوات.