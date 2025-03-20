شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر يخوض تدريبه على ملعب أكاديمية الرجاء استعدادا لـ إثيوبيا (صور) والان مع تفاصيل الخبر

خاض منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن تدريبه بالمغرب على ملعب أكاديمية نادى الرجاء، وانطلق فى الحادية عشرة مساء اليوم الأربعاء - بتوقيت القاهرة - استعدادا لمواجهة منتخب إثيوبيا يوم الجمعة 21 مارس فى الجولة الخامسة للتصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

ويخوض منتخب مصر تدريبه الرئيسى فى الحادية عشرة مساء اليوم الخميس على ملعب العربى الزوالى المستضيف لمباراة مصر وإثيوبيا .

وشهد مران منتخب مصر، سفير مصر بالمغرب أحمد عبد اللطيف وخالد الدرندلي نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، وحماده الشربيني عضو المجلس ورئيس بعثة منتخب مصر فى المغرب.



إبراهيم حسن 1



إبراهيم حسن



تدريبات المنتخب



إبراهيم عادل فى تدريبات منتخب مصر



مرموش



عمر مرموش



تدريبات منتخب مصر (4)



تدريبات منتخب مصر (5)



تدريبات منتخب مصر (6)



تدريبات منتخب مصر (7)



عمر مرموش فى التدريبات



محمد هانى



مصطفى محمد



صلاح وهانى وعطية وشحاتة



زيزو فى تدريبات منتخب مصر



تدريبات منتخب مصر (13)



حراس منتخب مصر



تدريبات منتخب مصر (15)



تدريبات منتخب مصر (16)



حضور تدريبات المنتخب



صلاح وتريزيجيه فى التدريبات



حسام حسن



حسام عبد المجيد



ربيعة



محمد شحاتة



محمد صلاح (1)



محمد صلاح (2)



محمد صلاح (3)



محمد صلاح (4)



محمد صلاح (5)



محمد عبد المنعم



محمود حسن تريزيجيه



مروان عطية



مروان



مصطفى فتحى