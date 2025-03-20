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منتخب مصر يخوض تدريبه على ملعب أكاديمية الرجاء استعدادا لـ إثيوبيا (صور)

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  • منتخب مصر يخوض تدريبه على ملعب أكاديمية الرجاء استعدادا لـ إثيوبيا (صور) 1/37
  • منتخب مصر يخوض تدريبه على ملعب أكاديمية الرجاء استعدادا لـ إثيوبيا (صور) 2/37
  • منتخب مصر يخوض تدريبه على ملعب أكاديمية الرجاء استعدادا لـ إثيوبيا (صور) 3/37
  • منتخب مصر يخوض تدريبه على ملعب أكاديمية الرجاء استعدادا لـ إثيوبيا (صور) 4/37
  • منتخب مصر يخوض تدريبه على ملعب أكاديمية الرجاء استعدادا لـ إثيوبيا (صور) 5/37
  • منتخب مصر يخوض تدريبه على ملعب أكاديمية الرجاء استعدادا لـ إثيوبيا (صور) 6/37
  • منتخب مصر يخوض تدريبه على ملعب أكاديمية الرجاء استعدادا لـ إثيوبيا (صور) 7/37
  • منتخب مصر يخوض تدريبه على ملعب أكاديمية الرجاء استعدادا لـ إثيوبيا (صور) 8/37
  • منتخب مصر يخوض تدريبه على ملعب أكاديمية الرجاء استعدادا لـ إثيوبيا (صور) 9/37
  • منتخب مصر يخوض تدريبه على ملعب أكاديمية الرجاء استعدادا لـ إثيوبيا (صور) 10/37
  • منتخب مصر يخوض تدريبه على ملعب أكاديمية الرجاء استعدادا لـ إثيوبيا (صور) 11/37
  • منتخب مصر يخوض تدريبه على ملعب أكاديمية الرجاء استعدادا لـ إثيوبيا (صور) 12/37
  • منتخب مصر يخوض تدريبه على ملعب أكاديمية الرجاء استعدادا لـ إثيوبيا (صور) 13/37
  • منتخب مصر يخوض تدريبه على ملعب أكاديمية الرجاء استعدادا لـ إثيوبيا (صور) 14/37
  • منتخب مصر يخوض تدريبه على ملعب أكاديمية الرجاء استعدادا لـ إثيوبيا (صور) 15/37
  • منتخب مصر يخوض تدريبه على ملعب أكاديمية الرجاء استعدادا لـ إثيوبيا (صور) 16/37
  • منتخب مصر يخوض تدريبه على ملعب أكاديمية الرجاء استعدادا لـ إثيوبيا (صور) 17/37
  • منتخب مصر يخوض تدريبه على ملعب أكاديمية الرجاء استعدادا لـ إثيوبيا (صور) 18/37
  • منتخب مصر يخوض تدريبه على ملعب أكاديمية الرجاء استعدادا لـ إثيوبيا (صور) 19/37
  • منتخب مصر يخوض تدريبه على ملعب أكاديمية الرجاء استعدادا لـ إثيوبيا (صور) 20/37
  • منتخب مصر يخوض تدريبه على ملعب أكاديمية الرجاء استعدادا لـ إثيوبيا (صور) 21/37
  • منتخب مصر يخوض تدريبه على ملعب أكاديمية الرجاء استعدادا لـ إثيوبيا (صور) 22/37
  • منتخب مصر يخوض تدريبه على ملعب أكاديمية الرجاء استعدادا لـ إثيوبيا (صور) 23/37
  • منتخب مصر يخوض تدريبه على ملعب أكاديمية الرجاء استعدادا لـ إثيوبيا (صور) 24/37
  • منتخب مصر يخوض تدريبه على ملعب أكاديمية الرجاء استعدادا لـ إثيوبيا (صور) 25/37
  • منتخب مصر يخوض تدريبه على ملعب أكاديمية الرجاء استعدادا لـ إثيوبيا (صور) 26/37
  • منتخب مصر يخوض تدريبه على ملعب أكاديمية الرجاء استعدادا لـ إثيوبيا (صور) 27/37
  • منتخب مصر يخوض تدريبه على ملعب أكاديمية الرجاء استعدادا لـ إثيوبيا (صور) 28/37
  • منتخب مصر يخوض تدريبه على ملعب أكاديمية الرجاء استعدادا لـ إثيوبيا (صور) 29/37
  • منتخب مصر يخوض تدريبه على ملعب أكاديمية الرجاء استعدادا لـ إثيوبيا (صور) 30/37
  • منتخب مصر يخوض تدريبه على ملعب أكاديمية الرجاء استعدادا لـ إثيوبيا (صور) 31/37
  • منتخب مصر يخوض تدريبه على ملعب أكاديمية الرجاء استعدادا لـ إثيوبيا (صور) 32/37
  • منتخب مصر يخوض تدريبه على ملعب أكاديمية الرجاء استعدادا لـ إثيوبيا (صور) 33/37
  • منتخب مصر يخوض تدريبه على ملعب أكاديمية الرجاء استعدادا لـ إثيوبيا (صور) 34/37
  • منتخب مصر يخوض تدريبه على ملعب أكاديمية الرجاء استعدادا لـ إثيوبيا (صور) 35/37
  • منتخب مصر يخوض تدريبه على ملعب أكاديمية الرجاء استعدادا لـ إثيوبيا (صور) 36/37
  • منتخب مصر يخوض تدريبه على ملعب أكاديمية الرجاء استعدادا لـ إثيوبيا (صور) 37/37

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القاهرة - سامية سيد - محمد مراد - حسن السعدني

الخميس، 20 مارس 2025 03:58 ص

خاض  منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن تدريبه بالمغرب على ملعب أكاديمية نادى الرجاء، وانطلق فى الحادية عشرة مساء اليوم الأربعاء - بتوقيت القاهرة - استعدادا لمواجهة منتخب إثيوبيا يوم الجمعة 21 مارس فى الجولة الخامسة للتصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

ويخوض منتخب مصر تدريبه الرئيسى فى الحادية عشرة مساء اليوم الخميس على ملعب العربى الزوالى المستضيف لمباراة مصر وإثيوبيا .

وشهد مران منتخب مصر، سفير مصر بالمغرب أحمد عبد اللطيف وخالد الدرندلي نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، وحماده الشربيني عضو المجلس ورئيس بعثة منتخب مصر فى المغرب.

 

إبراهيم حسن 1
إبراهيم حسن 1

 

إبراهيم حسن
إبراهيم حسن

 

تدريبات المنتخب
تدريبات المنتخب

 

تدريبات منتخب مصر (1)
إبراهيم عادل فى تدريبات منتخب مصر

 

تدريبات منتخب مصر (2)
مرموش

 

تدريبات منتخب مصر (3)
عمر مرموش

 

تدريبات منتخب مصر (4)
تدريبات منتخب مصر (4)

 

تدريبات منتخب مصر (5)
تدريبات منتخب مصر (5)

 

تدريبات منتخب مصر (6)
تدريبات منتخب مصر (6)

 

تدريبات منتخب مصر (7)
تدريبات منتخب مصر (7)

 

تدريبات منتخب مصر (8)
عمر مرموش فى التدريبات

 

تدريبات منتخب مصر (9)
محمد هانى

 

تدريبات منتخب مصر (10)
مصطفى محمد

 

تدريبات منتخب مصر (11)
صلاح وهانى وعطية وشحاتة

 

تدريبات منتخب مصر (12)
زيزو فى تدريبات منتخب مصر

 

تدريبات منتخب مصر (13)
تدريبات منتخب مصر (13)

 

تدريبات منتخب مصر (14)
حراس منتخب مصر

 

تدريبات منتخب مصر (15)
تدريبات منتخب مصر (15)

 

تدريبات منتخب مصر (16)
تدريبات منتخب مصر (16)

 

تريديبات المنتخب 1
حضور تدريبات المنتخب

 

تريزيجية فى التدريبات
صلاح وتريزيجيه فى التدريبات

 

حسام حسن
حسام حسن

 

حسام عبد المجيد
حسام عبد المجيد

 

ربيعة
ربيعة

 

محمد شحاتة
محمد شحاتة

 

محمد صلاح (1)
محمد صلاح (1)

 

محمد صلاح (2)
محمد صلاح (2)

 

محمد صلاح (3)
محمد صلاح (3)

 

محمد صلاح (4)
محمد صلاح (4)

 

محمد صلاح (5)
محمد صلاح (5)

 

محمد عبد المنعم
محمد عبد المنعم

 

محمود حسن تريزيجيه
محمود حسن تريزيجيه

 

مروان عطية
مروان عطية

 

مروان
مروان

 

مصطفى فتحى
مصطفى فتحى

 

مصطفى محمد
مصطفى محمد

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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