شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الشباب يستعد للقاء الإمارات بدورة قطر الودية استعدادا لأمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

يبدأ منتخب مصر للشباب تحت 20 سنة، بقيادة أسامة نبيه، استعداداته اليوم الخميس، لمواجهة الإمارات ضمن منافساته فى بطولة دولية مع منتخبات قطر وكرواتيا والإمارات، خلال الفترة من 16 إلى 26 من شهر مارس الحالى.

وواجه منتخب الشباب نظيره القطرى أمس الأربعاء، ويلعب الأحد المقبل مع الإمارات ويوم 26 مارس مع كرواتيا.

تأتى الدورة فى إطار استعداد منتخب الشباب لخوض نهائيات بطولة إفريقيا تحت 20 سنة والتى تستضيفها كوت ديفوار خلال الفترة من 26 أبريل إلى 18 مايو المقبلين، وتتأهل منها 4 منتخبات إلى نهائيات كأس العالم بتشيلى خلال الفترة من 27 سبتمبر إلى 19 أكتوبر 2025.

وتضم البعثة: علاء نبيل المدير الفنى للاتحاد المصرى، والجهاز الفنى بقيادة أسامة نبيه، بالإضافة لـ 28 لاعباً هم: عبد المنعم تامر - أحمد وهب - أحمد منشاوى - أحمد عابدين - يوسف عبد الحفيظ - محمد سمير - سيف عصام - مهاب سامى - إبراهيم عادل - عبد الله بوستنجى - محمد جمال - بلال موسى - مؤمن شريف - أحمد خالد "كباكا" - محمد السيد - أحمد وحيد - سونى شاربلس - تيبو جابريال ـ محمد عبد الله - عمرو "بيبو" - عمر خضر - أحمد أبو الفتح - عمرو أسامة - محمد عبد الناصر - مهند محمد - محمد أشرف - أدهم علاء - كريم سعيد.

وفاز منتخب الشباب، على الفريق الأول لنادى زد إف سى ودياً (2 – 1)، فى المباراة الودية، التى جمعت الطرفين قبل السفر للدوحة على ملعب دريم فى مدينة 6 أكتوبر.. وأحرز ثنائية المنتخب، عمر خضر وتيبو غبريال.