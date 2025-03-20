شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية حارس.. "أنطوان بيل" حارس المقاولون الحاصل على أفضل حارس فى تاريخ القارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نتناول خلال شهر رمضان قصصا وحكايات حراس المرمى الكبار الذين أثروا فى حياتنا الكروية، وأصبحوا أساطير كروية، نظرا للأرقام القياسية التى حققوها من خلال مبارياتهم، سواء مع أنديتهم أو مع المنتخب الوطنى.

ونتحدث اليوم عن الحارس الكاميرونى الشهير أنطوان بيل حارس المقاولون الأسبق.

المولد: 8 أكتوبر 1954 (العمر 71 سنة) في مدينة دوالا الكاميرونية.

البداية: لعب بيل في أندية يونيون دوالا (1975-1981) أفريكا سبورت العاجي (1981-1983) المقاولون العرب المصري (1983-1985) مرسيليا الفرنسي (1985-1988) طولون (1988-1989) بوردو (1989-1991) سانت إتيان (1991-1994).

شارك أنطوان بيل مع منتخب الكاميرون في 3 من بطولات كأس العالم. شارك للمرة الأولى في بطولة كأس العالم لكرة القدم 1982 التي أقيمت في إسبانيا ثم في بطولة كأس العالم لكرة القدم 1990 في إيطاليا ولكن من دون أن يشارك في أي مباراة بسبب تواجد توماس نكونو في التشكيلة الأساسية.

تم استدعاء أنطوان بيل مجددا للمشاركة في بطولة كأس العالم لكرة القدم 1994 التي أقيمت في الولايات المتحدة، حيث شارك في المباراتين الأولى أمام السويد والبرازيل واللتين انتهتا بنتيجة 2/2 و 0/3 على التوالي ولم يشارك في المباراة الثالثة أمام منتخب روسيا.

كما شارك بيل مع منتخب بلاده في مسابقة كرة القدم بدورة الألعاب الأولمبية التي أقيمت في لوس أنجلوس بالولايات المتحدة سنة 1984 ولكن منتخب الكاميرون خرج من الدور الأول على يد منتخبي يوغوسلافيا وكندا.

تعاقده مع المقاولون: عاقد نادي المقاولون العرب مع الحارس الكاميروني في إطار بنائه لفريق جديد قادر على المنافسة محلياً وقارياً، إلا أن تأخر الحارس في المونديال كلف المقاولون العرب عدم قيده في قائمته الإفريقية التي كانت تشارك في بطولة إفريقيا للأندية أبطال الكؤوس في العام ذاته، بل وحققت اللقب الأول في تاريخ نادي المقاولون على الإطلاق.

وكان موسم 1982-1983 الإثبات الأكبر لقاعدة أن الحارس هو نصف الفريق، وربما أكثر من ذلك، تألق أنطوان بل بشكل خيالي مع الفريق الذي كان يخوض موسمه الخامس فقط في الدرجة الممتازة. لم تستقبل شباكه سوى سبعة أهداف فقط طوال الموسم.

حقق المقاولون العرب لقب الدوري، ثم واصل مشوار الدفاع عن لقبه في بطولة أفريقيا للأندية أبطال الكؤوس 1983 ليحتفظ باللقب للعام الثاني على التوالي، وكان أنطوان بل مع رفاقه ناصر محمد علي وسعيد الشيشيني وحمدي نوح وعلاء نبيل والغاني عبد الرزاق كريم نجوماً فوق العادة في القارة السمراء، وبعد تألقه مع ذئاب الجبل سافر أنطوان بل مع المنتخب الكاميروني إلى كأس الأمم الأفريقية 1984 في كوت ديفوار.

اختاره الاتحاد العالمي لتاريخ وإحصاءات كرة القدم بيل حارس مرمى القرن العشرين على مستوى قارة أفريقيا.