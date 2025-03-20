شكرا لقرائتكم خبر عن معلول وعطية الله يزينان قائمة الأهلى لمواجهة إنبى فى كأس عاصمة مصر والان مع تفاصيل الخبر

اختار سامي قمصان مدرب الأهلي 21 لاعبًا في قائمة الفريق الأحمر التي دخلت معسكرا مغلقا استعدادا لمواجهة إنبي، مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات بطولة كأس عاصمة مصر.

وجاءت قائمة الأهلي لمباراة إنبي كالتالي:

حراسة المرمى: حمزة علاء، مصطفى مخلوف، محمد مجدي.

خط الدفاع: خالد عبد الفتاح، عمر كمال، ياسر إبراهيم، أكرم توفيق، يحيى عطية الله، علي معلول، محمود لبيب، معاذ عطية.

خط الوسط: عمرو السولية، محمد مجدي "أفشة"، كريم وليد، عمر الساعي، أحمد رضا، هشام مصطفى.

خط الهجوم: سمير محمد، محمد زعلوك، حسام عادل، محمد أحمد سعد.