شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على برنامج الأولمبي استعدادا لدورة الترقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد النادى الأوليمبى تحت قيادة أحمد سمير المدير الفنى، لدورة الترقى على أمل الصعود لدوري المحترفين، حيث يبدأ الفريق مواجهات الترقى بمواجهة دلفى عقب عيد الفطر.

ويخوض الأوليمبى مباراتين وديتين مع جمهورية شبين يوم الإثنين القادم و بورفؤاد يوم الأربعاء و يسعي سمير للوصول بلاعبى الفريق لأفضل مستوى مع بدأ المباريات.

ويلعب الأوليمبى في المجموعة الثالثة من دورة ترقى المحترفين و تضم المجموعة أندية دلفى و دمنهور و مالية كفر الزيات و مركز شباب تلا و القزازين.

ويسعى الأوليمبى للصعود إلى دورى المحترفين حتى يقترب اكثر من تحقيق حلم الفريق بالعودة من جديد للدورى الممتاز.