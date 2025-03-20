الامارات | «تداوي 1» يستطلع «الهلال» في نهائي طائرة «ند الشبا»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يُسدل الليلة الستار على النسخة الـ12 من «دورة ند الشبا الرياضية»، الحدث الرياضي الأكبر من نوعه، الذي أطلقه ويرعاه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، ويُقام سنوياً خلال شهر رمضان المبارك في مجمع ند الشبا الرياضي، بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، بشعار «قدرات لا حدود لها».

وشارك نحو 8000 رياضي ورياضية من مختلف الفئات في 11 لعبة شملتها النسخة الحالية من البطولة، وهي الكرة الطائرة، البادل، الجوجيتسو، المبارزة، كرة السلة بالكراسي المتحركة، سباق الجري، وسباق الدرّاجات الهوائية، وشد الحبل، وتحدي الموانع، إضافة إلى رياضتين جديدتين هما الريشة الطائرة، والرماية مع الجري «ليزر رن».

وسيكون ختام الدورة مع المباراة النهائية لبطولة الكرة الطائرة، والتي ستجمع فريق «تداوي 1» مع فريق «الهلال» في الصالة الرئيسة بمجمع ند الشبا الرياضي.

ويضم فريق «تداوي 1» لاعبي فريق دينامو الروسي الفائز بلقب كأس الاتحاد الأوروبي للكرة الطائرة أربع مرات، وبطولة الاتحاد السوفييتي الروسية للكرة الطائرة تسع مرات، وكأس الاتحاد السوفييتي الروسي ست مرات، وكأس السوبر الروسي أربع مرات، فيما يتألف فريق الهلال من لاعبي فريق جروتازولينا الإيطالي أحد أندية الدوري الإيطالي للمحترفين والسوبر ليغا الإيطالي.

وجاء تأهل فريق «تداوي 1» للنهائي بعد فوزه على فريق السماوي الذي يضم لاعبي فريق بني ياس الإماراتي، في مباراة نصف النهائي التي انتهت بنتيجة 3-0، فيما تأهل فريق الهلال بعد تغلبه على فريق العميد بنتيجة 3-1.

وحضر منافسات الدور نصف النهائي، رئيس اتحاد الكرة الطائرة عبدالله الدرمكي، ورئيس الاتحاد الروسي للكرة الطائرة ستانيسلاف شيفتشينكو، الذي بدوره أشاد بفكرة إقامة دورة مجمعة تضم العديد من الرياضات ليستمتع بها الشباب والشبات.

وقال في تصريحات صحافية: «دورة ند الشبا عكست مكانة الرياضة في مدينة دبي وأظهرت تطور البنية التحتية الرياضية، كما أنها تُسهم في تطوير المواهب الرياضية في مختلف الألعاب، وهذا أمر يعكس مدى الجهود التي بذلتها اللجنة المنظمة لاستقبال أكثر من 8000 رياضي على مدار 20 يوماً للتنافس في أكثر من تظاهرة رياضية».

«الحرس الوطني» يحتفظ بلقب شد الحبل

فاز فريق الحرس الوطني للعام الثاني على التوالي بلقب بطولة شد الحبل، التي أسدل الستار على منافساتها أول من أمس.

وحضر المنافسات وتَوّج الفائزين بالمراكز الأولى كل من الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، نائب رئيس الاتحاد الدولي رئيس اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية، ومدير مكتب سمو وزير الدفاع، اللواء الركن خليفة راشد الهاملي، ومساعد أمين عام مجلس دبي الرياضي، ناصر أمان آل رحمة، ومدير الدورة، حسن المزروعي.

ونال فريق الحرس الوطني لقب بطولة شد الحبل في فئة الدوائر والمؤسسات الحكومية، بعد فوزه على فريق وزارة الدفاع الذي حلّ في المركز الثاني بعد منافسات مثيرة ومتكافئة شهدت ندية وقوة في الأداء، وحظيت بمتابعة وتشجيع جماهيري كبيرين وانتهت المباراة النهائية بنتيجة 2-1، فيما حصل فريق القوات البرية على المركز الثالث بعد فوزه على فريق الدفاع المدني – رأس الخيمة بنتيجة 2-0.

وفي فئة الناشئين، فاز فريق نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس بالمركز الأول بعد تغلبه على فريق مجلس الشارقة الرياضي بنتيجة 2- 1، وحصل فريق إيه 25 جيم على المركز الثالث بعد فوزه على فريق أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية بنتيجة 2-0.

ونال فريق تروس للتجارة العامة على المركز الأول في الفئة المجتمعية، بعد تغلبه على فريق العاصفة الذي حل ثانياً بنتيجة 2-0، وحصل فريق الكواسر على المركز الثالث بعد فوزه على فريق أكاديمية آي إف بي بي بنتيجة 2-0.

. 8000 رياضي شاركوا في 11 لعبة رياضية بالنسخة 12 من دورة ند الشبا.