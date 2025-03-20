الامارات | بوهندي: شباب الأهلي تفوق على الشارقة بالكرات الثابتة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعتبر عضو مجلس إدارة شركة الشارقة لكرة القدم، جمال بوهندي، أن تفاصيل بسيطة، خصوصاً على صعيد الكرات الثابتة، حسمت قمة الشارقة وشباب الأهلي لمصلحة شباب الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدف، وذلك خلال المواجهة التي جمعت الفريقين، أول من أمس، في لقاء ذهاب نصف نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي.

وقال جمال بوهندي لـ«الإمارات اليوم» إن «الأهداف الثلاثة التي سجلها شباب الأهلي جاءت من كرات ثابتة، وحتى هدف الشارقة الذي سجله عثمان كامارا جاء أيضاً من كرة ثابتة».

وأضاف بوهندي: «بالنسبة لي، فإن الشارقة قدّم مباراة تعد من الناحية الفنية أفضل نسبياً مما قدّمه في المباراة الماضية التي فاز فيها أمام شباب الأهلي في دوري أبطال آسيا-2 للأندية، خصوصاً من ناحية فرص الوصول إلى المرمى».

وأردف: «الشارقة خاض المباراة على الرغم من النقص الكبير في صفوفه بغياب خمسة لاعبين مؤثرين لمشاركتهم الحالية مع المنتخب الوطني، وكان بإمكان الشارقة أن يحقق نتيجة إيجابية، خصوصاً بعد تسجيله هدفاً قبل نهاية الشوط الأول، لكن الهدف الثالث لشباب الأهلي حسم اللقاء لصالح الأخير».

وتابع جمال بوهندي: «ميدانياً فإن الفريقين تقاسما الأداء داخل الملعب، وعلى الرغم من الخسارة، فإن الشارقة أثبت خلال المباراة قدرته على التسجيل في كل المباريات».

من جانب آخر، قال مدرب شباب الأهلي، البرتغالي باولو سوزا، خلال المؤتمر الصحافي عقب المباراة، إن فريقه حقق فوزاً مهماً خارج ملعبه، وقطع بذلك نصف الطريق نحو الوصول إلى المباراة النهائية. بدوره، وصف مدرب الشارقة، الروماني أولاريو كوزمين، نتيجة المباراة بأنها غير عادلة بالنسبة لفريقه، قياساً بالأداء الذي قدمه في المباراة، وأن النتيجة كانت مخيبة للآمال بالنسبة للشارقة. وأضاف كوزمين: «لست سعيداً بالخسارة، لكنني سعيد بالأداء الإيجابي الذي قدّمه لاعبو الشارقة».

مؤنس دبور: تفوقنا بتفاصيل صغيرة

قال لاعب شباب الأهلي، مؤنس دبور، إن تفاصيل صغيرة مثل استغلال الفرص بشكل جيد مكّنت فريقه من الفوز على فريق كبير مثل الشارقة، على ملعبه، وإنه على الرغم من الفوز الكبير بثلاثة أهداف مقابل هدف، فإن شباب الأهلي لم يحسم بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية في كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، لأنه لاتزال هناك مباراة إياب. وأضاف مؤنس دبور لـ«الإمارات اليوم»: «حققنا فوزاً مهماً على الشارقة، ونسعى خلال الشوط الثاني من المباراة الذي سيقام على ملعبنا في دبي، إلى تقديم أداء مميز والتأهل إلى المباراة النهائية».

وتابع: «استغلال الفرص بشكل جيد والهدف المبكر كان مفتاح الفوز لشباب الأهلي في المباراة».