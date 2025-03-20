اخبار الرياضه

الامارات | مباريات اليـوم

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دبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

  • الامارات | مباريات اليـوم 1/2
  • الامارات | مباريات اليـوم 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليـوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تصفيات كأس العالم

إيران - الإمارات 20:00

اليابان - البحرين 14:35

كوريا الجنوبية - عمان 15:00

أوزبكستان - قيرغيزستان 20:00

- الصين 22:15

الأردن - فلسطين 22:15

العراق - الكويت 22:15

قطر - كوريا الشمالية 22:15

دوري الأمم الأوروبية

هولندا - إسبانيا 23:45

كرواتيا - فرنسا 23:45

الدنمارك - البرتغال 23:45

إيطاليا - ألمانيا 23:45

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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