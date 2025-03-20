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الأوليمبى يخوض مباراتين وديتين استعدادا لدورة الترقى

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الأوليمبى يخوض مباراتين وديتين استعدادا لدورة الترقى

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القاهرة - سامية سيد - كتب – هيثم عويس

الخميس، 20 مارس 2025 02:44 ص

قرر أحمد سمير المدير الفنى للأوليمبى استعداده لدورة الترقى على أمل الصعود لدوري المحترفين حيث يبدأ الفريق مواجهات الترقى بمواجهة دلفى عقب عيد الفطر.

و يخوض الأوليمبى مباراتين وديتين مع جمهورية شبين يوم الأثنين القادم و بورفؤاد يوم الأربعاء و يسعي سمير للوصول بلاعبى الفريق لأفضل مستوى مع بدأ المباريات.

و يلعب الأوليمبى في المجموعة الثالثة من دورة ترقى المحترفين و تضم المجموعة أندية دلفى و دمنهور و مالية كفر الزيات و مركز شباب تلا و القزازين.

و يسعى الأوليمبى للصعود إلى دورى المحترفين حتى يقترب اكثر من تحقيق حلم الفريق بالعودة من جديد للدورى الممتاز.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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