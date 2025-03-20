شكرا لقرائتكم خبر عن الأوليمبى يخوض مباراتين وديتين استعدادا لدورة الترقى والان مع تفاصيل الخبر

قرر أحمد سمير المدير الفنى للأوليمبى استعداده لدورة الترقى على أمل الصعود لدوري المحترفين حيث يبدأ الفريق مواجهات الترقى بمواجهة دلفى عقب عيد الفطر.

و يخوض الأوليمبى مباراتين وديتين مع جمهورية شبين يوم الأثنين القادم و بورفؤاد يوم الأربعاء و يسعي سمير للوصول بلاعبى الفريق لأفضل مستوى مع بدأ المباريات.

و يلعب الأوليمبى في المجموعة الثالثة من دورة ترقى المحترفين و تضم المجموعة أندية دلفى و دمنهور و مالية كفر الزيات و مركز شباب تلا و القزازين.

و يسعى الأوليمبى للصعود إلى دورى المحترفين حتى يقترب اكثر من تحقيق حلم الفريق بالعودة من جديد للدورى الممتاز.