شكرا لقرائتكم خبر عن الأوليمبى يخوض مباراتين وديتين استعدادا لدورة الترقى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب – هيثم عويسالخميس، 20 مارس 2025 02:44 ص
قرر أحمد سمير المدير الفنى للأوليمبى استعداده لدورة الترقى على أمل الصعود لدوري المحترفين حيث يبدأ الفريق مواجهات الترقى بمواجهة دلفى عقب عيد الفطر.
و يخوض الأوليمبى مباراتين وديتين مع جمهورية شبين يوم الأثنين القادم و بورفؤاد يوم الأربعاء و يسعي سمير للوصول بلاعبى الفريق لأفضل مستوى مع بدأ المباريات.
و يلعب الأوليمبى في المجموعة الثالثة من دورة ترقى المحترفين و تضم المجموعة أندية دلفى و دمنهور و مالية كفر الزيات و مركز شباب تلا و القزازين.
و يسعى الأوليمبى للصعود إلى دورى المحترفين حتى يقترب اكثر من تحقيق حلم الفريق بالعودة من جديد للدورى الممتاز.
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