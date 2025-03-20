شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة منتخب مصر وإثيوبيا في تصفيات كأس العالم 2026 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم منتخب مصر بقيادة حسام حسن اليوم الخميس، استعداداته لمواجهة أثيوبيا المقرر إقامتها فى المغرب، فى إطار منافسات الجولة الخامسة من تصفيات كأس العالم 2026 وهو اللقاء الذى يحظى باهتمام عدد كبير من الجماهير.

موعد مباراة منتخب مصر واثيوبيا فى تصفيات كأس العالم

يلتقى منتخب مصر مع إثيوبيا فى الحادية عشرة مساء غد الجمعة بالمغرب، حيث يرفض الكاف اعتماد ملاعب إثيوبيا لإقامة المباريات الدولية عليها.

القناة الناقلة لمباراة منتخب مصر واثيوبيا فى تصفيات كأس العالم

تذاع مباراة منتخب مصر وإثيوبيا على قناة أون سبورت 1 المصرية، بعدما حصلت على حقوق البث التليفزيوني لكافة مباريات منتخب مصر في تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026 بموافقة الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا".

وضمت قائمة منتخب مصر للمعسكر الحالي كل من: "حراسة المرمى: محمد الشناوي، محمد عواد، مصطفي شوبير وعبد العزيز البلعوطي، والدفاع: محمد هاني، أحمد عيد، محمد عبد المنعم، رامي ربيعة، خالد صبحي، حسام عبد المجيد وأحمد نبيل كوكا، وفي الوسط: مروان عطية، محمد شحاتة، حمدي فتحي، نبيل عماد "دونجا"، محمود صابر، أحمد سيد زيزو، محمود حسن "تريزيجيه"، عمر مرموش، إبراهيم عادل، محمد صلاح ومصطفي فتحي، وفي الهجوم: مصطفى محمد وأسامة فيصل".

ويتصدر منتخب مصر حاليًا جدول ترتيب المجموعة الأولى من تصفيات كأس العالم، برصيد 10 نقاط، بعد خوض 4 مباريات، مُحققًا 3 انتصارات وتعادل وحيد.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الأولى من تصفيات كأس العالم، مع منتخبات إثيوبيا، غينيا بيساو، بوركينا فاسو، سيراليون وجيبوتي.