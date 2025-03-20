شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق منافسات دور الـ16 ببطولة ألمانيا المفتوحة للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

تنطلق اليوم الخميس، منافسات دور الـ 16 ببطولة ألمانيا المفتوحة للاسكواش، التي تستضيفها هامبورج الألمانية خلال الفترة بين 19 إلى 23 مارس الجاري، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 50 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات.

وشهد جدول منافسات البطولة مشاركة 12 لاعباً مصرياً بواقع، 6 لاعبين بمنافسات الرجال: عمر مسعد، علي أبو العينين، إبراهيم القباني، ياسين الشافعي، محمد أبو الغار، فارس الدسوقي.

و6 لاعبات بمنافسات السيدات: ناردين جرس، نادين شاهين، هيا علي، نور هيكل، زينة ميكيوي، ندى عباس.

وأعلنت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش التصنيف العالمي الجديد فى شهر مارس الجاري، وواصل نجوم الاسكواش المصرى سيطرتهم التصنيف العالمى، وواصل على فرج لاعب وادى دجلة تصدره لتصنيف الرجال للأسبوع الـ92 على التوالى، فيما واصلت نوران جوهر لاعبة بالم هيلز سيطرتها على قمة تصنيف السيدات للأسبوع الـ 14.

كما تقدم كريم عبد الجواد مركزاً ليحتل التصنيف السابع بعد تتويجه مؤخراً ببطولتي قطر وأستراليا المفتوحة

حققت البطلة المصرية الصاعدة أمينة عرفي ، صاحبة الـ 17 عاماً، إنجازاً جديداً يضاف إلى سجلات شرف الفراعنة فى الاسكواش، بعدما اقتحمت قائمة توب 5 فى التصنيف العالمي الصادر عن رابطة اللاعبين المحترفين.