شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر يختتم استعداداته اليوم بالمغرب لمواجهة أثيوبيا غدا بتصفيات المونديال والان مع تفاصيل الخبر

يختتم منتخب مصر الأول بقيادة حسام حسن، تدريباته اليوم الخميس، استعدادا لمواجهة أثيوبيا غدا الجمعة فى الجولة الخامسة من تصفيات كأس العالم، والتى تقام فى المغرب لحرمان أثيوبيا من اللعب على أرضها بسبب عدم مطابقة ملاعبها لاشتراطات الاتحاد الأفريقى.

وانطلق الأحد الماضى معسكر المنتخب لمباراتى إثيوبيا وسيراليون المقرر لهما 21 و25 مارس الجارى، ضمن منافسات الجولتين الخامسة والسادسة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

وضمت قائمة منتخب مصر للمعسكر الحالى كل من: "حراسة المرمى: محمد الشناوى، محمد عواد، مصطفى شوبير وعبد العزيز البلعوطى، والدفاع: محمد هانى، أحمد عيد، محمد عبد المنعم، رامى ربيعة، خالد صبحى، حسام عبد المجيد وأحمد نبيل كوكا، وفى الوسط: مروان عطية، محمد شحاتة، حمدى فتحى، نبيل عماد "دونجا"، محمود صابر، أحمد سيد زيزو، محمود حسن "تريزيجيه"، عمر مرموش، إبراهيم عادل، محمد صلاح ومصطفى فتحى، وفى الهجوم: مصطفى محمد وأسامة فيصل".

ويتواجد منتخب مصر فى المجموعة الأولى من تصفيات كأس العالم، مع منتخبات بوركينا فاسو، إثيوبيا، غينيا بيساو، سيراليون، وجيبوتى.

ويتصدر منتخب مصر حاليًا جدول ترتيب المجموعة الأولى من تصفيات كأس العالم، برصيد 10 نقاط، بعد خوض 4 مباريات، مُحققًا 3 انتصارات وتعادل وحيد.