شكرا لقرائتكم خبر عن إلغاء المؤتمر الصحفى لمباراة الزمالك والجونة بكأس عاصمة مصر والان مع تفاصيل الخبر

تقرر إلغاء المؤتمر الصحفى لمباراة الزمالك والجونة وأقيمت مساء الأربعاء ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس عاصمة مصر لعدم حضور الصحفيين.

وتعادل الزمالك مع الجونة بهدف لمثله فى المباراة التى جمعتهما مساء الأربعاء على استاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس عاصمة مصر.

افتتح التسجيل للجونة على الزاهدي فى الدقيقة 59 بينما تعادل الونش للزمالك فى الدقيقة (90+5) من عمر المباراة.

بهذه النتيجة يحتل بتروجت صدارة المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط، بينما يحتل الجونة المركز الثانى برصيد 4 نقاط ويحل الزمالك فى المركز الثالث بنقطة وحيدة، بينما يقع سموحة ومودرن سبورت فى المركز الرابع والخامس على التوالى بدون رصيد.