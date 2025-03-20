شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الزمالك: فتوح يعانى من تورم فى الركبة وهذا موقفه من التدخل الجراحى والان مع تفاصيل الخبر

كشف الدكتور محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ،عن تفاصيل إصابة أحمد فتوح الظهير الأيسر للأبيض.

وقال رئيس الجهاز الطبي في تصريحات للمركز الإعلامي: "أحمد فتوح يعاني من آلام متكررة وتورم في الركبة، وتم الاستقرار على عدم خضوع اللاعب لعملية جراحية بعد استشارة أكبر الأطباء في ألمانيا، وتأكيدهم بعدم حاجة اللاعب للخضوع لجراحة في الوقت الحالي".

وأضاف الدكتور محمد أسامة أنه تم الاتفاق على خضوع أحمد فتوح لعلاج تحفظي وقام بأداء تدريبات تأهيلية حتى تحسنت حالته في الساعات الأخيرة، وسيستطيع اللاعب المشاركة في المباريات بصورة طبيعية، على أن يتم تقييم حالته فى نهاية الموسم لمعرفة مدى حاجته للتدخل الجراحي من عدمه.