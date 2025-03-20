شكرا لقرائتكم خبر عن الونش يسجل بعد صيام موسمين عن التهديف مع الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

عاد محمود حمدى "الونش" مدافع الزمالك للتهديف مع القلعة البيضاء بعد غياب موسمين وبالتحديد 711 يوماً منذ آخر هدف سجله في شباك البنك الأهلى يوم 9-4-2023 بالدورى المصري الممتاز.

وسجل الونش هدف تعادل الزمالك في شباك الجونة في المباراة التي جمعتهما أمس الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس عاصمة مصر.

وتعادل الزمالك أمام الجونة بهدف لمثله فى المباراة التى جمعتهما مساء الأربعاء على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس عاصمة مصر.

افتتح التسجيل للجونة على الزاهدي فى الدقيقة 59 بينما تعادل الونش للزمالك فى الدقيقة (90+5) من عمر المباراة.

بهذه النتيجة يحتل بتروجت صدارة المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط بينما يحتل الجونة المركز الثانى برصيد 4 نقاط ويحل الزمالك فى المركز الثالث بنقطة وحيدة بينما يقع سموحة ومودرن سبورت فى المركز الرابع والخامس على التوالي بدون رصيد.