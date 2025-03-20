شكرا لقرائتكم خبر عن تدريبات بدنية للاعبى الأهلي وتقسيمة قوية بمشاركة اللاعبين قبل مواجهة إنبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلى مرانًا قويًّا مساء الأربعاء على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادا لمواجهة إنبى اليوم الخميس فى بطولة كأس عاصمة مصر.

وعقد الجهاز الفني محاضرة للاعبين، لشرح العديد من الجوانب الخططية والفنية الخاصة بالمران، قبل أن يؤدي اللاعبون تدريبات بدنية متنوعة ضمن برنامج الإعداد.

وأدى حراس المرمى فقرات متنوعة ببداية المران، فيما حرص الجهاز الفني على إجراء تقسيمة كرة قوية بمشاركة اللاعبين.

واستقر مسئولو النادي الأهلي على المشاركة في كأس عاصمة مصر بمجموعة من اللاعبين البدلاء والناشئين والعائدين من الإصابة، مع إراحة اللاعبين الأساسيين الذين لم يحصلوا على راحة طوال الفترة الماضية.

ويرغب الجهاز الفني للأهلي في استغلال المشاركة في كأس الرابطة في منح الفرصة لعدد من اللاعبين البدلاء، مثل حمزة علاء ومصطفى مخلوف وخالد عبد الفتاح وعمر الساعي وأحمد رضا وكريم نيدفيد وعمر كمال وكريم الدبيس وسمير محمد، والعائدين من الإصابة مثل علي معلول ويحيى عطية الله وطاهر محمد طاهر وياسر إبراهيم.

كما سيمنح الفرصة للاعبين الذين لم يشاركوا بشكل كاف مع الفريق، مثل مصطفى العش وأفشة وعمرو السولية ومحمد عبد الله.

وينوي الجهاز الفني إراحة مجموعة من اللاعبين الأساسيين، مثل إمام عاشور ورامي ربيعة ومحمد هاني ومروان عطية وحسين الشحات ومحمد الشناوي وأشرف بن شرقي وأشرف داري.