شكرا لقرائتكم خبر عن بيسيرو يرفض منح لاعبى الزمالك راحة بعد التعادل مع الجونة بكأس عاصمة مصر والان مع تفاصيل الخبر

رفض الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقادة البرتغالي جوزيه بيسيرو، منح اللاعبين راحة من التدريبات الجماعية غداً عقب خوض مباراة الجونة اليوم الأربعاء في بطولة كأس عاصمة مصر.

وقرر المدير الفني خوض الفريق لتدريباته عصر غداً الخميس على ملعب النادي، استعداداً لمباراة بتروجت المقبلة في بطولة كأس عاصمة مصر.

وتعادل فريق الزمالك مع الجونة بهدف لكل منهما في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الأربعاء على ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات بطولة كأس عاصمة مصر.