شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الزمالك: إصابة محمد حمدى فى العضلة الخلفية ويخضع لفحص طبى خلال ساعات والان مع تفاصيل الخبر

كشف الدكتور محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن حجم إصابة محمد حمدي الظهير الأيسر التي تعرض لها خلال مباراة الجونة في بطولة كأس عاصمة مصر.

وقال رئيس الجهاز الطبي في تصريحاته للمركز الإعلامي لنادي الزمالك إن محمد حمدي شعر بآلام في العضلة الخلفية واللاعب سيخضع لفحص طبي خلال الساعات المُقبلة.

وتعادل فريق الزمالك مع الجونة بهدف لكل منهما في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الأربعاء على ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات بطولة كأس عاصمة مصر.