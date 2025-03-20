شكرا لقرائتكم خبر عن أهداف مباراة الزمالك والجونة بكأس عاصمة مصر والان مع تفاصيل الخبر

تعادل الزمالك مع الجونة بهدف لمثله فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم الأربعاء على استاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس عاصمة مصر.

افتتح التسجيل للجونة على الزاهدي فى الدقيقة 59 بينما تعادل الونش للزمالك فى الدقيقة (90+5) من عمر المباراة.

بهذه النتيجة يحتل بتروجت صدارة المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط، بينما يحتل الجونة المركز الثانى برصيد 4 نقاط ويحل الزمالك فى المركز الثالث بنقطة وحيدة بينما يقع سموحة ومودرن سبورت فى المركز الرابع والخامس على التوالي بدون رصيد.