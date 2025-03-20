مصطفى الشهدى حكما لمباراة الأهلي وإنبى بكأس عاصمة مصر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة الحكام التابعة للاتحاد المصرى لكرة القدم طاقم تحكيم مواجهة الأهلى وإنبى غدا الخميس ضمن مباريات دورى المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر.

طاقم تحكيم مباراة الاهلى وإنبى:

ومن جانب آخر، اقترب الثنائي مصطفى العش وخالد عبد الفتاح لاعبي الأهلي من المشاركة الأساسية في مباراة فريقهما أمام إنبي مساء اليوم الخميس على استاد السلام ضمن منافسات بطولة كأس عاصمة مصر.

ويغيب عن الأهلي كلا من رامي ربيعة للتواجد مع منتخب مصر وأشرف داري للراحة، فيما عاد ياسر إبراهيم للتو من الإصابة وصعوبة مشاركته أساسا في مباراة الغد على أن يتواجد على دكة البدلاء وقد يبدأ أساسيا حال تأكد الجهاز الفني من جاهزيته التامة للمشاركة أساسيا.

واستقر مسئولو النادي الأهلي على المشاركة في كأس عاصمة مصر بمجموعة من اللاعبين البدلاء والناشئين والعائدين من الإصابة، مع إراحة اللاعبين الأساسيين الذين لم يحصلوا على راحة طوال الفترة الماضية.

ويرغب الجهاز الفني للأهلي في استغلال المشاركة في كأس الرابطة في منح الفرصة لعدد من اللاعبين البدلاء، مثل حمزة علاء ومصطفى مخلوف وخالد عبد الفتاح وعمر الساعي وأحمد رضا وكريم نيدفيد وعمر كمال وكريم الدبيس وسمير محمد، والعائدين من الإصابة مثل علي معلول ويحيى عطية الله وطاهر محمد طاهر وياسر إبراهيم.

كما سيمنح الفرصة للاعبين الذين لم يشاركوا بشكل كاف مع الفريق، مثل مصطفى العش وأفشة وعمرو السولية ومحمد عبد الله.

وينوي الجهاز الفني إراحة مجموعة من اللاعبين الأساسيين، مثل إمام عاشور ورامي ربيعة ومحمد هاني ومروان عطية وحسين الشحات ومحمد الشناوي وأشرف بن شرقي وأشرف داري.