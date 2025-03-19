18 مباراة جمعت بين الزمالك والجونة قبل لقاء اليوم في كأس عاصمة مصر

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يواجه فريق الزمالك في التاسعة والنصف مساء اليوم الأربعاء، فريق الجونة على استاد القاهرة الدولى، في إطار منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس عاصمة مصر.

18 مباراة جمعت بين الزمالك والجونة

التقى الزمالك مع الجونة فى 18 مباراة قبل لقاء اليوم، حقق الفارس الأبيض 11 انتصارا وتعادل فى 5 مواجهات وخسر مرتين، وسجل لاعبوه 33 هدفاً وتلقت شباكه 15، وانتهت آخر مواجهة جمعت الفريقين بفوز الزمالك بأربعة أهداف مقابل هدف.

يعانى الزمالك من عدة غيابات بين صفوف الفريق حيث انضم احمد مصطفى زيزو، محمد عواد ، حسام عبدالمجيد، محمد شحاتة، نبيل عماد دونجا الى صفوف منتخب مصر استعداد لخوض مباراتى اثيوبيا وسيراليون بالتصفيات الافريقية المؤهلة لكأس العالم 2026. كما انضم سيف الجزيرى لصفوف المنتخب التونسى استعداداً لخوض مباراتي ليبيريا ومالاوي فى التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم بالاضافة الى انضمام محمد السيد لصفوف منتخب الشباب، ، كما يغيب احمد فتوح المقرر خضوعه لعملية جراحية، احمد حمدى للتأهيل من الرباط الصليبى ، الجفالى للاصابة وكذلك المثلوثى وعبد الشافى.

ومن المتوقع أن يخوض البرتغالى جوزيه بيسيرو المباراة بتشكيل مكون من محمد صبحى في حراسة المرمى، عمر جابر، محمود حمدى الونش، صلاح مصدق، أحمد حسام، محمود بنتايج في خط الدفاع، بالإضافة إلى محمود جهاد ، ناصر ماهر، سيف جعفر في خط الوسط، مقابل الاعتماد على مصطفى شلبى، أو محمد عاطف في الهجوم بجانب ناصر منسى أو حسام أشرف.

وتعتمد البطولة في مرحلتها الأولى على نظام المجموعات، قبل أن تبدأ مرحلة الأدوار الإقصائية اعتبارًا من دور ربع النهائي، على أن تختتم المنافسات في 14 يونيو 2025.