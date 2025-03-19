شكرا لقرائتكم خبر عن كريم الدبيس يقترب من قيادة الجبهة اليسرى للأهلي أمام إنبي والان مع تفاصيل الخبر

اقترب كريم الدبيس لاعب الأهلي من قيادة الجبهة اليسرى لفريقه في مباراته أمام إنبي مساء غدا الخميس على استاد السلام ضمن منافسات بطولة كأس عاصمة مصر.

واستقر مسئولو النادي الأهلي على المشاركة في كأس عاصمة مصر بمجموعة من اللاعبين البدلاء والناشئين والعائدين من الإصابة، مع إراحة اللاعبين الأساسيين الذين لم يحصلوا على راحة طوال الفترة الماضية.

ويرغب الجهاز الفني للأهلي في استغلال المشاركة في كأس الرابطة في منح الفرصة لعدد من اللاعبين البدلاء، مثل حمزة علاء ومصطفى مخلوف وخالد عبد الفتاح وعمر الساعي وأحمد رضا وكريم نيدفيد وعمر كمال وكريم الدبيس وسمير محمد، والعائدين من الإصابة مثل علي معلول ويحيى عطية الله وطاهر محمد طاهر وياسر إبراهيم.

كما سيمنح الفرصة للاعبين الذين لم يشاركوا بشكل كاف مع الفريق، مثل مصطفى العش وأفشة وعمرو السولية ومحمد عبد الله.

وينوي الجهاز الفني إراحة مجموعة من اللاعبين الأساسيين، مثل إمام عاشور ورامي ربيعة ومحمد هاني ومروان عطية وحسين الشحات ومحمد الشناوي وأشرف بن شرقي وأشرف داري.