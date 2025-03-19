شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الدراجات يكلف رضا المصري بقيادة منتخب BMX قبل المشاركة في بطولة أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كلف مجلس إدارة الاتحاد المصري للدراجات برئاسة أيمن علي حسن ، رضا المصري بقيادة منتخب BMX

ومنح مجلس إدارة الاتحاد المدير الفنى الجديد للمنتخب كافة الصلاحيات لقيادة منتخب BMX وتجهيز عناصر المنتخب بقوة قبل المشاركة في بطولة أفريقيا المحدد موعدها يومي 20،19 أبريل المقبل بزيمبابوي.

وعقد أيمن علي حسن رئيس الاتحاد جلسة مطولة مع العقيد سميرعبدالعظيم عضو مجلس إدارة الاتحاد والمشرف العام على منتخب BMX تم خلاله الإتفاق على توفير معسكر تدريبي طويل بالقاهرة يبدأ من يوم 23 مارس الجاري ويستمر ليوم 14 أبريل المقبل بعدها يسافر منتخبنا الوطني إلي زيمبابوي للانتظام في معسكر تدريبي أخر لمدة 5 أيام لحين إنطلاق البطولة

كما عقد رئيس الاتحاد إجتماعاً هاماً أيضاً مع لاعبي المنتخب وأولياء الأمور في حضور العقيد سمير عبدالعظيم وتم خلال الإجتماع تحفيز اللاعبين ومطالبتهم بالتركيز الشديد من أجل الظهور بصورة مشرف تليق بإسم ومكانة مصر في القارة الأفريقية.

من جانبه أكد العقيد سمير عبد العظيم المشرف العام على منتخب BMX ان منتخب مصر يملك عناصر مميزة وتم توفير معسكر طويل للمنتخب من أجل ضمان تقديم أداء مشرف والمنافسة بقوة على الصدارة .

وأضاف العقيد سمير عبد العظيم أن مجلس إدارة الاتحاد يدعم جميع المنتخبات الوطنية من أجل تحقيق المزيد من الإنجازات للمنتخبات الوطنية على الصعيدين القارئ والعالمي.

وأضاف "عبد العظيم" أن مجلس الادارة يأمل أن يحقق منتخبنا الوطني نتائج مشرفة بالبطولة في ظل الدعم الكبير الذي يحظي به اللاعبين قبل السفر والمشاركة في البطولة الافريقية بـ زيمبابوي.