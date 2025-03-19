شكرا لقرائتكم خبر عن 54 مليون يورو القيمة التسويقية للمربع الذهبي لكأس مصر.. بيراميدز متصدر والان مع تفاصيل الخبر

اكتملت أضلاع المربع الذهبي ببطولة كأس مصر، حيث تترقب جماهير الكرة المصرية مواجهات قوية لحسم هوية بطل النسخة الحالية من البطولة الأعرق في تاريخ الكرة المصرية، بعدما تأهل كل من، بيراميدز حامل اللقب، الزمالك، البنك الأهلي وسيراميكا إلى نصف نهائي البطولة.

وبلغت القيمة التسويقية للمربع الذهبي للنسخة الحالية حوالي 54 مليون يورو، حيث يتصدر بيراميدز القائمة بقيمة 19 مليون و980 ألف يورو، ثم الزمالك 15 مليون و650 ألف يورو، سيراميكا 11 مليون و580 ألف يورو، وأخيراً البنك الأهلي بقيمة 6 ملايين و730 ألف يورو.

ويلتقي البنك الأهلي مع بيراميدز، فيما يواجه الزمالك فريق سيراميكا، وذلك في التاسعة والنصف مساء يوم الجمعة الموافق 28 مارس الجاري، وكان بيراميدز توج بآخر لقب ببطولة كأس مصر، بعدما تغلب على زد في المباراة النهائية بهدف نظيف.

تعد بطولة كأس مصر أقدم بطولة كرة قدم مصرية حيث نشأت البطولة عام 1921 وتم إيقافها لمدة أربع سنوت ما بين 1968 حتى 1971 بسبب حرب 1967، ثم توقفت بطولة كأس مصر مرة أخرى في دورة 1973-74 بسبب حرب أكتوبر 1973، وتوقفت البطولة بعد ذلك أربع مرات لأسباب مختلفة.

وتوج بكأس مصر 13 فريقاً منذ نشأتها، ويأتي النادي الأهلي في مقدمة الفرق التي توجت بالنصيب الأكبر من البطولة، حيث يعد المارد الأحمر الأكثر تتويجا ببطولة كأس مصر بعدما حصل عليه 39 مرة، ويحل الزمالك في المركز الثاني برصيد 28 لقباً، الاتحاد السكندري والترسانة برصيد 6 ألقاب لكل منهما، المقاولون العرب 3 ألقاب، الإسماعيلي والأوليمبي وإنبي وحرس الحدود بواقع لقبين لكل منهم، ولقب واحد لكل من، المصري، القناة، الترام وبيراميدز.