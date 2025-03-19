شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتفوق على الجونة في القيمة التسويقية قبل مواجهة كأس عاصمة مصر والان مع تفاصيل الخبر

يواجه فريق الزمالك في التاسعة والنصف مساء اليوم الأربعاء، فريق الجونة على استاد القاهرة الدولى، في إطار منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس عاصمة مصر.

الزمالك يتفوق على الجونة في القيمة التسويقية

يتفوق الزمالك على الجونة في القيمة التسويقية، حيث بلغت القيمة التسويقية للزمالك 15.56 مليون يورو، بينما تبلغ قيمة الجونة 2.83 مليون يورو.

ويسعى البرتغالى جوزيه بيسيرو المدير الفنى لفريق الزمالك لتحقيق الفوز لمواصلة الانتصارات بعد الفوز على سموحة بربع نهائي كأس مصر بالمبارا الماضية برباعية مقابل هدفين ومن قبلها مودرن سبورت أيضا.

ويحاول المدير الفنى التغلب على الغيابات بين صفوف فريقه حيث انضم احمد مصطفى زيزو، محمد عواد، حسام عبد المجيد، محمد شحاتة، نبيل عماد دونجا الى صفوف منتخب مصر استعداد لخوض مباراتى اثيوبيا وسيراليون بالتصفيات الافريقية المؤهلة لكأس العالم 2026. كما انضم سيف الجزيرى لصفوف المنتخب التونسى استعداداً لخوض مباراتي ليبيريا ومالاوي فى التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم.

ويغيب هذا السداسى بخلاف محمد السيد الذى انضم لصفوف منتخب الشباب، كما يعانى الفريق من الإصابات بين صفوف الأبيض مثل أحمد فتوح المقرر خضوعه لعملية جراحية، أحمد حمدى للتأهيل من الرباط الصليبى، أحمد الجفالى للإصابة، وكذلك المثلوثى وعبد الشافى للتأهيل.

ومن المتوقع أن يتغلب بيسيرو على هذه الغيابات ويعتمد على محمود جهاد لاعب الوسط للمشاركة بجانب سيف جعفر، مع الدفع بناصر منسى أو حسام أشرف فى الهجوم.