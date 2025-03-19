شكرا لقرائتكم خبر عن بتروجت يراقب الزمالك أمام الجونة استعدادا لمواجهة كأس عاصمة مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يراقب سيد عيد المدير الفني لفريق بتروجت، مباراة الزمالك والجونة التي ستقام فى التاسعة والنصف مساء اليوم الأربعاء، في إطار منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس عاصمة مصر.

ويسعى سيد عيد لمعرفة كل نقاط القوة والضعف في الزمالك خاصة بعد التغييرات التي ستحدث على تشكيل الفريق بسبب غياب اللاعبين الدوليين، من اجل تجهيز الفريق البترولى لمواجهة الجولة الثالثة.

ويعتلى فريق بتروجت ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط جمعها من الفوز في أول مباراتين على مودرن سبورت وسموحة، وتنتظره مواجهة قوية مع الزمالك في الجولة الثالثة لمحاولة الخروج بنتيجة إيجابية من أجل حسم التأهل مبكرا.

هذا وفاز بتروجت على سموحة بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما بدور المجموعات من كأس عاصمة مصر، ليحصد الفريق البترولى أول ثلاث نقاط له في البطولة.