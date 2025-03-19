شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية صائم: وائل رياض يكشف كواليس فرمان جوزيه للاعبى الأهلى بالإفطار 3 أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفظ نجوم الكرة بذكريات ومواقف مع الصيام في شهر رمضان الكريم، لا يمكن أن تسقط من الذاكرة بمرور الوقت، حيث تبقى عالقة في أذهانهم حتى بعد الاعتزال.



وائل رياض ، المدير الفني لمنتخب مصر للمحليين، يحكى ذكرياته مع شهر رمضان المبارك ويقول أنه يتذكر العديد من المواقف الطريفة التى لا تنسى سواء داخل الملعب أو خارجه.



ويقول وائل رياض :" هناك موقف لن أنساه خلال الشهر الكريم، حيث حرمنا مسئولو الأهلي من الصيام خلال وجود البعثة في كوت ديفوار على مدار ثلاثة أيام لمواجهة فريق أسيك أبيدجان في بطولة دوري أبطال أفريقيا".



ويضيف :" رغم رفضنا الإفطار لكن الجهاز الفني بقيادة البرتغالي مانويل جوزيه أصر على ذلك، مبرراً طلبه بوجود رخصة من دار الإفتاء في مصر، وكانت الأجواء حارة والظروف صعبة للغاية في ذلك الوقت".



وتحدث رياض عن طقوسه وعاداته في شهر رمضان، وقال إن الشهر الكريم هو شهر المحبة وصلة الأرحام وقراءة القرآن، كما أنه الشهر المحبب إليه لسماع التواشيح والخطب، فضلا عن ممارسة الرياضة قبل صلاة المغرب يومياً سواء رياضة الجري أو الجيمانزيوم طوال الثلاثين يوماً في رمضان.