شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365 يواجه الفجر في نهائي دورة رابطة النقاد الرياضيين الليلة والان مع تفاصيل الخبر

يخوض فريق الخليج 365 اليوم الأربعاء نهائي دورة رابطة النقاد الرياضيين أمام نظيره الفجر ، في المباراة التي ستقام في تمام العاشرة والنصف مساء اليوم على ملاعب نادي مركز شباب الجزيرة.

وتأهل فريق الخليج 365 إلى نهائي دورة رابطة النقاد الرياضيين، بعد الفوز الكبير على فريق الأهرام بخمسة أهداف مقابل هدف.

ويلتقي الخليج 365 مع فريق الفجر مساء اليوم الأربعاء، في المباراة النهائية لدورة رابطة النقاد الرياضيين، الذي يحمل الخليج 365 لقبها.

ويمثل فريق الخليج 365 في دورة رابطة النقاد الرياضين لعام 2025، عمر الأيوبي ووليد ماهر ومحمد عراقى وعمر أنور ومحمد إبراهيم تريكة وممدوح راشد، وأدهم البدراوي ونادر عبد الباقى وسليمان النقر وأحمد عبد الباسط.

وتنظم رابطة النقاد الرياضيين برئاسة حسن خلف الله، الدورة الرمضانية سنويا ويشارك فيها كل الزملاء النقاد الرياضيين، ويتولى ملف الدورة إيهاب شعبان وهشام أبو الحديد.

وتوج الخليج 365 بلقب دورة رابطة النقاد الرياضيين للمرة السابعة في تاريخه في العام الماضى بفوزه على الفجر بنتيجة 2ـ1 فى المباراة النهائية.