شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يفعل الزمالك مع صافرة الحكم محمد الغازى قبل مواجهة الجونة؟ والان مع تفاصيل الخبر

أسندت لجنة الحكام التابعة للاتحاد المصري لكرة القدم، مباراة الزمالك والجونة في إطار منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس عاصمة مصر، للحكم محمد الغازى.

ويعاون محمد الغازى كل من شريف عبد الله وإيهاب فخرى مساعدين، محمود منصور حكم رابع، محمد معروف حكما لتقنية الفيديو وأحمد بكر مساعدا له.

أرقام الزمالك مع محمد الغازى

تعد مباراة اليوم هي الثانية التي يديرها محمد الغازى لفريق الزمالك، حيث سجل الظهور الأول له عندما أدار مباراة الزمالك وفاركو في 21 يونيو 2024 عندما فاز الأبيض بهدفين نظيفين، واحتسب خلال اللقاء ركلة جزاء لصالح الأبيض.

ويسعى البرتغالى جوزيه بيسيرو المدير الفنى لفريق الزمالك لتحقيق الفوز لمواصلة الانتصارات بعد الفوز على سموحة بربع نهائي كأس مصر بالمباراة الماضية برباعية مقابل هدفين ومن قبلها مودرن سبورت أيضا

ويقع الزمالك في المجموعة الأولى بجانب فرق الجونة، سموحة، مودرن سبورت، وبتروجت، ولم يلعب الزمالك في الجولة الأولى نظرا لتواجد 5 فرق في المجموعة.

التشكيل المتوقع للزمالك أمام الجونة

ومن المتوقع أن يخوض البرتغالى جوزيه بيسيرو المباراة بتشكيل مكون من محمد صبحى في حراسة المرمى، عمر جابر، محمود حمدى الونش، صلاح مصدق، أحمد حسام، محمود بنتايج في خط الدفاع، بالإضافة إلى محمود جهاد ، ناصر ماهر، سيف جعفر في خط الوسط، مقابل الاعتماد على مصطفى شلبى، أو محمد عاطف في الهجوم بجانب ناصر منسى أو حسام أشرف.

وتعتمد البطولة في مرحلتها الأولى على نظام المجموعات، قبل أن تبدأ مرحلة الأدوار الإقصائية اعتبارًا من دور ربع النهائي، على أن تختتم المنافسات في 14 يونيو 2025.