بيراميدز يتفوق على الإسماعيلى فى المواجهات قبل لقاء كأس عاصمة مصر

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القاهرة - سامية سيد - يستعد فريق الإسماعيلى بقيادة تامر مصطفى، لمواجهة فريق بيراميدز المقرر لها الاحد المقبل، في إطار منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس عاصمة مصر.

تفوق بيراميدز تاريخيا

وتعد مباراة الأحد المقبل الـ19 في تاريخ مواجهات الفريقين، حيث سبق أن تواجها في 18 لقاء بجميع المسابقات، نجح بيراميدز في حسم 10 لقاءات لصالحه، فيما فاز الإسماعيلى في 4 مباريات وتعادل الفريقان في 4 مباريات.

سجل لاعبو بيراميدز خلال مواجهات الإسماعيلى 29 هدفا، فيما سجل أبناء الدراويش 21 هدفا، ويعد رمضان صبحى هداف المواجهات بـ5 أهداف وإيمانويل بناهينى هداف الإسماعيلى بـ3 أهداف.

ويفقد فريق الإسماعيلى بقيادة تامر مصطفى، خدمات الفلسطينى خالد النبريصى مهاجم الدراويش أمام فريق بيراميدز، فى المباراة المقرر لها الأحد المقبل، فى إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات فى بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة.

ويغيب خالد النبريصى عن مواجهة بيراميدز بعد استدعائه من قبل المنتخب الفلسطينى استعدادا لمواجهتى الأردن والعراق في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم المقبلة.