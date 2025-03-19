شكرا لقرائتكم خبر عن الكابتن فى المطبخ.. مصطفى الجمل يقدم طريقة عمل صينية الجلاش باللحمة والان مع تفاصيل الخبر

حياة نجوم الرياضة مثل أى شخص فى شهر رمضان يحرص من خلالها على المشاركة فى تحضير الأكلات الرمضانية، ويحرص ”الخليج 365” على تقديم فقرة "الكابتن فى المطبخ" لتقديم وصفة لأكلة فى رمضان بواسطة نجم أو نجمة من نجمات الرياضة.

نجم اليوم فى الكابتن فى المطبخ هو مصطفى الجمل لاعب منتخب ألعاب القوى، وبطل الأولمبياد، والذى يقدم طريقة عمل صينية جلاش باللحمة المفرومة.

المقادير

لفة جلاش

نصف كيلو لحم مفروم

بصلة متوسطة مبشورة

توابل عبارة عن ملح وفلفل وكزبرة

نصف كوب سمن

قليل من الزيت

كوب لبن

1 بيضة

الطريقة

نقوم بتعصيج اللحم، بوضع الزيت في طاسة على النار، ثم وضع اللحم، وتقليبه ونضيف البصل و التوابل ، مع استمرار التقليب حتى تمام النضج.

نحضر صينية نقوم بدهنها سمن، نضع طبقة من الجلاش وندهها بالسمن، ومع كل طبقة نقوم بدهنها، وبعد رص نصف كمية الجلاش نضع اللحم المعصج، ثم نكمل رص الجلاش بنفس الطريقة.

نضع الصينية في الفرن، وقبل خروجها من الفرن بعشر دقائق ، نجهز كوب اللبن مع البيضة وقليل من التوابل ونضعها على وجه الصينية، و ندخلها الفرن مرة أخرى ، حتى تمام النضج ، ويتم تقديمها مع سلطة خضراء.

