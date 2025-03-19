شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يستضيف الاجتماع الفني لمواجهة موزمبيق وأوغندا فى تصفيات كأس العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقيم اليوم الأربعاء الاجتماع الفني لمواجهة منتخبي موزمبيق وأوغندا، في الجولة الخامسة بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، والتي يستضيفها ستاد القاهرة الدولي في الثالثة عصر غد الخميس، لعدم مطابقة ملاعب موزمبيق للمعايير الدولية.

وحضر الاجتماع الفني للمواجهة الذي استضافه مقر الاتحاد المصري لكرة القدم، إينوك موليفي وإيناسيو كانديدو مراقبا المباراة، تينا المنسق الأمني، محمود حرب منسق المباراة واللواء أحمد فوزي مدير إدارة أمن المباريات، إلى جانب مندوبي منتخبي موزمبيق وأوغندا.