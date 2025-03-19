شكرا لقرائتكم خبر عن بنتايج: حب جماهير الزمالك لى سهل مأمورية تجديد عقدي وهدفى حصد كل الألقاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المغربي محمود بنتايج لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أنه سعيد بتجديد عقده مع القلعة البيضاء، ويتمنى أن يكون عند حسن ظن الجميع في الفترة المقبلة.

وقال بنتايج في تصريحات للمركز الإعلامي :" المفاوضات مع الزمالك لم تأخذ وقتاً طويلاً وكانت سهلة، سواء مع وكيلي أو مع أحمد حسام ميدو عضو لجنة التخطيط لقطاع كرة القدم".

وأضاف اللاعب :" حب جماهير الزمالك لي والاحترام المتبادل بيننا سهل مأمورية تجديد عقدي مع الفريق".

وتحدث بنتايج عن طموحاته مع الفريق قائلاً:" أنا وجميع لاعبي الزمالك هدفنا حصد جميع الألقاب الممكنة، لإسعاد الجماهير التي تساندنا باستمرار في السراء والضراء، والزمالك فريق كبير ينافس على كل البطولات التي يشارك فيها ".

واختتم اللاعب قائلاً:"أشكر جماهير الزمالك على مساندتهم ومساعدتهم لي في الفترة الماضية وأتمنى أن أكون عند حسن ظنهم بي".