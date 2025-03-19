شكرا لقرائتكم خبر عن عبد العاطي: هدفنا تصحيح مسار الاتحاد السكندري وعودة الثقة للاعبين والان مع تفاصيل الخبر

كشف مجدي عبد العاطي المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري عن كواليس قبول تدريب زعيم الثغر في ظل المهمة الصعبة التي تنتظره لانتشال زعيم شط الإسكندرية من دوامة الهبوط، بعدما تواجد في التسع فرق التي تنافس على الهبوط إلى دوري الدرجة الثانية.

قال عبد العاطي في تصريحات خاصة أنه وافق على قبول مهمة تدريب الاتحاد بناء على رغبة محمد مصيلحي رئيس النادي والذي يثق في قدراته، وكذلك رغبة الجمهور الذي يثق في قدراتي منذ أن كنت موجودا مدربا عاما في الجهاز الفني الذي يقوده مختار مختار.

شدد عبد العاطى على أن المهمة صعبة ونحتاج أن نعيد الفريق لمساره الصحيح في تحقيق نتائج إيجابية ونمنح الثقة للاعبين ونحتاج عمل وجهد كبير، من أجل تصحيح الأوضاع داخل زعيم الثغر.

ويستعد فريق الاتحاد لمواجهة حرس الحدود يوم الأحد المقبل ضمن منافسات بطولة كأس عاصمة مصر، ويرغب زعيم الثغر تحت قيادة مجدي عبد العاطي في تقديم مستويات قوية في تلك البطولة وبطولة الدوري.