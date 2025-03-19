الامارات | "زلزال" يتصدر بطولة الإمارات للشراع الحديث "الافتراضية"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اختتم اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث، بالتعاون مع نادي العديد الثلاثاء منافسات الجولة الثانية من بطولة الإمارات للشراع الحديث "الافتراضية" والتي توج بلقبها المتسابق محمد مروان المرزوقي، وأقيمت منافساتها عبر تطبيق "فيرشيوال ريغاتا" على الهواتف والأجهزة اللوحية.

وأقيمت المنافسات بمشاركة 56 متسابقا من منتسبي الأندية والأكاديميات، حيث تنافسوا من خلال مجموعتين.

وحل النوخذة محمد مروان المرزوقي، متسابق فريق "زلزال"، في صدارة الترتيب العام، وجاء ثانيا متسابق فريق العديد، أحمد هاشم الحمادي، ، بينما حل متسابق فريق "ربدان"، محمد عبدالله سيف المرر في المركز الثالث.

تابع المنافسات وتوج الفائزين محمد عبدالله العبيدلي، الأمين العام لاتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث، وراشد محمد راشد الرميثي، المدير العام لنادي العديد.

وتوجه محمد عبد الله العبيدلي بالشكر إلى مؤسس نادي العديد محمد راشد الرميثي، وراشد محمد راشد الرميثي المدير العام على تنظيم الحدث ونجاح البطولة التي شهدت مشاركة واسعة من المتسابقين.